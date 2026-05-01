Těhotných s rakovinou přibývá. Expedice Dva životy nabízí podporu i informace

Pacientek, kterým lékaři diagnostikují rakovinu během těhotenství, podle odborníků v poslední době přibývá. Přičítají to včasnější diagnostice i vyššímu věku rodiček. Onkologické onemocnění ale nemusí znamenat ukončení těhotenství. Na možnosti léčby i specializované péče upozorňuje projekt Expedice Dva životy.
Anna Řezáčová se diagnózu Hodgkinova lymfomu dozvěděla během prvního těhotenství. Lékaři v 35. týdnu rozhodli o jeho předčasném ukončení a dcera se narodila zdravá. Řezáčová následně podstoupila chemoterapii a ozařování. Později se jí narodily další dvě zdravé děti.
Podle primáře Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Michaela Halašky těhotenství nezhoršuje průběh rakoviny a chemoterapii lze v některých případech absolvovat už od 12. týdne těhotenství. Pacientky proto lékaři sledují ve specializované ambulanci a pod dohledem multidisciplinárních týmů.
Samotný projekt Expedice Dva životy má ženám s onkologickou diagnózou během těhotenství nebo kojení nabídnout srozumitelné informace i psychickou podporu. Podle pacientských organizací se totiž příznaky nádorového onemocnění v tomto období mohou zaměňovat s běžnými změnami spojenými s graviditou nebo kojením, a nemoc tak může být odhalena později.