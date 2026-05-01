Těhotných s rakovinou přibývá. Expedice Dva životy nabízí podporu i informace


před 17 mminutami | Zdroj: ČT24
Události: Léčba rakoviny v těhotenství
Pacientek, kterým lékaři diagnostikují rakovinu během těhotenství, podle odborníků v poslední době přibývá. Přičítají to včasnější diagnostice i vyššímu věku rodiček. Onkologické onemocnění ale nemusí znamenat ukončení těhotenství. Na možnosti léčby i specializované péče upozorňuje projekt Expedice Dva životy.

Anna Řezáčová se diagnózu Hodgkinova lymfomu dozvěděla během prvního těhotenství. Lékaři v 35. týdnu rozhodli o jeho předčasném ukončení a dcera se narodila zdravá. Řezáčová následně podstoupila chemoterapii a ozařování. Později se jí narodily další dvě zdravé děti.

Podle primáře Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Michaela Halašky těhotenství nezhoršuje průběh rakoviny a chemoterapii lze v některých případech absolvovat už od 12. týdne těhotenství. Pacientky proto lékaři sledují ve specializované ambulanci a pod dohledem multidisciplinárních týmů.

Samotný projekt Expedice Dva životy má ženám s onkologickou diagnózou během těhotenství nebo kojení nabídnout srozumitelné informace i psychickou podporu. Podle pacientských organizací se totiž příznaky nádorového onemocnění v tomto období mohou zaměňovat s běžnými změnami spojenými s graviditou nebo kojením, a nemoc tak může být odhalena později.

Majálesy, průvody i politické akce. Lidé v Česku slaví První máj

Lidé v Česku v pátek slaví Svátek práce. Prvomájovou oslavu tradičně využili k setkání s občany zástupci politických stran. V Praze se uskutečnil také anarchistický piknik a městem prošla protifašistická demonstrace. V ulicích metropole byli přítomni i její odpůrci. Na mnoha místech v zemi se konají také majálesy, jízdy historických vlaků nebo bicyklů a slavnosti s filmovými či divadelními představeními a aktivitami pro děti.
13:14Aktualizovánopřed 28 mminutami

Juchelka chce upravit superdávku. Změny mají cílit třeba na samoživitelky

Novou superdávku čekají další změny. Po schváleném odkladu pro současné příjemce podpor chce ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) představit ještě úpravy systému. Podle šéfa resortu se totiž ukázalo, že návrh nepočítal se všemi potřebnými. Mimo nově definovanou pomoc státu zůstaly třeba některé samoživitelky. Ministerstvo se ale chce zaměřit také na situaci pěstounských rodin. Celý balík opatření plánuje vláda představit do konce května.
před 31 mminutami

VideoHosté Událostí, komentářů debatovali o stavebním zákoně

Vláda Andreje Babiše (ANO) si od nového stavebního zákona slibuje, že rozhýbe stavební trh. Opozice tvrdí, že je ušitý horkou jehlou a způsobí víc škody než užitku. „Ten zákon napsali developeři, a to ještě developeři pražští. (...) Máme tady zákon, který ne, že ruší razítka, ale vypíná kontrolu veřejných zájmů. (...) Národní památkový úřad si ani nesáhne na ty chráněné zóny,“ řekl v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). „Neřešíme jenom problémy Prahy,“ oponovala poslankyně Zuzana Ožanová (ANO). „To, že se snažíme, aby bylo nějakým způsobem (k dispozici) bydlení, aby se rozrůstal bytový fond a aby lidé měli kde bydlet, to je pravda. Ale to jen jedna z drobných věcí, jsou tam (ve stavebním zákoně) i další,“ dodala.
před 6 hhodinami

VideoDůvod zpoždění vlaků se už lidé z hlášení na nádražích nedozvědí

Cestující ve čtvrtek naposledy slyšeli na nádražích důvody zpoždění vlaků. Správa železnic se tyto informace rozhodla z běžného hlášení vypustit. Nově se lidé z drážních amplionů dozvědí pouze dobu, o kterou se vlaky opozdí. Cílem prý je, aby zpráva byla stručná a krátká a pro cestující nevznikala zbytečná akustická zátěž. Správa se na tom dohodla s dopravci. Zájemci si důvody zpoždění – je jich celkem čtrnáct – mohou dál najít například v aplikaci Datel Správy železnic nebo na portálu Můj vlak národního dopravce.
před 11 hhodinami

Potřebujeme naučit mladé lidi jezdit veřejnou dopravou, míní Bednárik

Potřebujeme mladé lidi naučit jezdit veřejnou dopravou, řekl ve čtvrtečním Interview ČT24 ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v souvislosti s avizovanými slevami na jízdné od nového roku. Podle něj nejde o rozhazování peněz. Lidé bez těchto opatření budou jezdit častěji autem a spotřebovávat více paliva, míní. Vyjádřil se i k rozestavěným dálnicím. Prioritou je dle ministra dostavět dálnici D35. Pořad moderoval Jiří Václavek.
před 13 hhodinami

Případ údajného obřího podvodu míří k soudu, škoda přesahuje půl miliardy

Státní zástupce obžaloval čtyři lidi z rozsáhlých investičních podvodů s kryptoměnou PlatonCoin v souvislosti s projektem Platon Life. V rozsáhlé obžalobě je viní z podvedení 2732 klientů, kterým pod příslibem výhodného zhodnocení vložených peněz způsobili škodu přes 540 milionů korun. České televizi to sdělil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Podle dřívějších informací hrozí skupině v případě odsouzení až desetiletý pobyt za mřížemi.
před 23 hhodinami

Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

Česko a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, napsal portál TaiwanNews. Prezident měl v plánu ve dnech 22. až 26. dubna navštívit Svazijsko a poté, co povolení k přeletu zrušily tři africké země, se Tchaj-pej snažila cestu zachránit zajištěním přeletu nad evropskými státy. Oficiální návštěva ale nakonec byla zrušena, protože se nepodařilo potřebná povolení získat.
včera v 20:07
