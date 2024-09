Soudy si odvykly ukládat domácí vězení. Nové elektronické náramky hlídají jen 35 lidí

O využívání nových elektronických náramků pro vězně není mezi soudci zájem. V současnosti zařízení hlídají 31 domácích vězňů a čtyři obviněné, u kterých nahrazují vazbu. Na dotaz České televize to uvedl mluvčí Probační a mediační služby Martin Bačkovský. Za dodání a provoz náramků na sedm let stát zaplatí přes 93 milionů korun. Nové náramky v Česku fungují čtvrt roku.

Žádné problémy nezaznamenal ani prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Přesto podle něj existují důvody, které nízký počet domácích vězení vysvětlují. „Může to být nedůvěra soudců, protože určitá léta se nedařilo ten systém rozběhnout,“ uvažuje Vávra. Důvodem podle něj může být i skepse státních zástupců nebo skutečnost, že vazební zasedání často probíhají v noci nebo o víkendech, kdy probační služba není k dispozici. Právě ta má výkon domácího vězení, a tedy i provoz elektronických náramků, na starosti. Ani sám Vávra jako trestní soudce odvolacího senátu ale zatím nemá s novými elektronickými náramky profesní zkušenost.

Že není o nové elektronické náramky, které by nahradily vězeňskou celu domácím vězením, mezi českými soudci příliš velký zájem, ukazují především data. V Česku technologii zatím musí nosit jen pětatřicet lidí, stát přitom nakoupil a pro odsouzené připravil sedm set kusů. „Pravdou je, že tento systém je ukládán ze strany soudců v menší míře, než jsme očekávali. Jsme překvapeni jejich nižším zájmem o tuto možnost,” přibližuje situaci mluvčí Probační a mediační služby Martin Bačkovský. Samotné náramky podle něj fungují bez problémů.

Jedním z důvodů, proč soudci v poslední době opomíjejí trest domácího vězení, je i fakt, že náramky nebyly v posledních dvou letech dostupné, a soudy si tak zvykly odsouzené do domácího vězení spíše neposílat. „Justice je už ze své podstaty tak trochu konzervativní. Nárůst v počtu domácích vězení nebude překotný, ale spíše pozvolný. Bude souviset s tím, že se státní zástupci a soudci dozví, že systém funguje dobře,“ předpovídá náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík.

Domácí vězení bez náramků

V Česku chyběl elektronický monitorovací systém přibližně dva a půl roku. Původní technologie fungovala od září 2018 do listopadu 2021. Náramky izraelské firmy SuperCom nosilo celkem 617 lidí. Probační služba ale s firmou přestala spolupracovat. Zdůvodnila to neplněním povinností ze smlouvy. Firma to odmítá, spor bude řešit soud.

Od rozchodu se SuperComem kontrolovali dodržování podmínek trestu domácího vězení probační úředníci. Krátce před spuštěním nového systému měli takto na starost dvaačtyřicet lidí.