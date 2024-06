Odsouzení v domácím vězení dostávají nové náramky

Smlouvu s Forsolution CZ coby novým dodavatelem uzavřela Probační a mediační služba (PMS) loni v srpnu. Firma dodá 700 kusů náramků a zajistí jejich provoz po dobu sedmi let za 93,6 milionu korun s DPH. Pražská společnost s ručením omezeným byla jediným zájemcem, který se přihlásil do výběrového řízení.

V Česku už elektronický monitorovací systém fungoval, a to od září 2018 do listopadu 2021. Technologie izraelské firmy SuperCom tehdy hlídala nejen domácí vězně, ale i některé obviněné, u nichž náramky nahradily vazbu. Celkem je nosilo 617 lidí, ročně tedy zhruba 206. PMS ale s firmou přestala spolupracovat, což zdůvodnila neplněním povinností ze smlouvy. Firma to odmítá. Od té doby kontrolovali dodržování podmínek trestu domácího vězení probační úředníci, a to namátkově.

Možnost domácího vězení, tedy stanovení povinnosti pachateli trestného činu, aby se ve stanovený čas zdržoval v určeném obydlí, zavedl v Česku trestní zákoník počátkem roku 2010. Výhodou tohoto alternativního trestu je mimo jiné to, že odsouzený může přes den chodit do práce a že doma nezpřetrhá vazby s rodinou. Soudy ale domácí vězení příliš neukládají. Ze statistik PMS vyplývá, že v roce 2019 bylo domácích vězňů celkem 248. Od té doby počet nových domácích vězňů klesal.