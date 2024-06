Sociální demokracie je v krizi, míní Špidla. Podle Svobody musí být výsledky voleb pro vládu budíčkem

Vládní koalice je oslabená a Piráti se dostali na hranici své kapacity, budou to mít velmi těžké, uvedl v pořadu 90’ ČT24 expremiér a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla (SOCDEM) v souvislosti s výsledky voleb do Evropského parlamentu. Podotkl, že sociální demokracie, která neobhájila křeslo v europarlamentu, je v hluboké krizi. Bývalý europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL) řekl, že výsledky voleb musí být budíček pro vládní koalici. Zmínil, že lidovci by měli lépe prodávat své výsledky.

Případné spojení sociálních demokratů s koalicí Stačilo! nevidí reálně. „Je to na sociálních demokratech, aby o tom rozhodli, ale z mého hlediska to nepřipadá v úvahu, protože by to znamenalo zánik sociální demokracie jako takové,“ dodal s tím, že sociální demokracie nemá s komunisty nic společného, není podle něj nacionalistická a ve vztahu k EU má jiné postoje, stejně tak má zcela jiné postoje k sociální politice. „Spojení se Stačilo! by znamenalo opustit podstatu sociální demokracie, a to je smrt,“ zdůraznil expremiér.

„Sociální demokracie je v hluboké krizi a z té jsme se ještě nedostali, bude to ještě chvíli trvat,“ zmínil Špidla a podotkl, že naopak komunisté s koalicí Stačilo! navázali na úspěch v minulých volbách. „Kateřině Konečné (KSČM) se také podařilo udělat kolem komunistů koalici, která je posílila, i když někdy je to zvláštní, že ta koalice je založená například na přeběhlících od Pirátů a podobně,“ zamyslel se Špidla.

Svoboda: KDU-ČSL by měla lépe vysvětlovat, co dělá

Svoboda podotkl, že výsledky voleb musí být budíček pro vládní koalici i pro lidovce v rámci příprav na další volby. „Je potřeba, aby KDU-ČSL lépe vysvětlovala to, co dělá, co je její podstatou. Měly by se lépe prodávat výsledky, které Marian Jurečka (KDU-ČSL) na svém ministerstvu má. O zneužívání sociálních dávek se mluvilo desetiletí, Marian Jurečka se do toho pustil, o důchodové reformě se mluvilo desetiletí a Marian Jurečka se do toho konečně pustil,“ dodal Svoboda s tím, že záleží na podzimním sjezdu, kde se budou hodnotit i krajské a senátní volby.

Zmínil, že výsledky voleb šly v Česku jinými cestami než je evropský průměr. „Například (frakce) Renew (Obnova Evropy) – u nás ANO zvítězilo, zatímco v evropském kontextu oslabilo,“ podotkl. V souvislosti s volbou Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), který se dostal do Evropského parlamentu na rozdíl od dlouholeté lidovecké europoslankyně Michaely Šojdrové, která nyní mandát neobhájila, Svoboda poznamenal, že voličům nejspíše konvenuje jeho politický styl.

„Na druhou stranu je otázka, jestli je to dobře. My se potřebujeme zvýrazňovat jako křesťanští demokraté na pozitivních tématech, odvedenou prací a jestli voliči chtějí něco jiného, tak to si musí strana vyhodnotit, kterým směrem vede její budoucnost,“ dodal.