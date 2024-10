Šéfa dopravního podniku jsem k rezignaci vyzýval dlouhodobě, říká Hřib po razii

Náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) v souvislosti s pondělní razií v pražském dopravním podniku (DPP) uvedl, že doufá, že současná kauza pomůže k větším personálním i strukturním změnám. Petra Witovského jsem vyzýval v k rezignaci opakovaně, řekl o šéfovi DPP v Událostech, komentářích. Programový ředitel české kanceláře Transparency International Ondřej Kopečný dodal, že jde o hlubší problém a rezignací Witowského se nevyřeší. Potíže v dopravním podniku se podle něj objevují opakovaně a je tedy namístě otázka, zda je řízení DPP dobře nastavené.

Policie v souvislosti s pondělním zásahem stíhá třináct lidí za úplatkářské trestné činy související s plněním veřejných zakázek DPP. Podle médií s aktuálním případem souvisí i kauza Dozimetr. Kriminalisté se zajímají mimo jiné o zakázku na bezpečnostní systém v metru. Podle iDNES.cz policie vyslýchá i generálního ředitele podniku Witowského, stejně jako další členy představenstva. Hřib již během pondělka prohlásil, že očekává Witowského rezignaci. A pokud se tak nestane, navrhne jeho odvolání sám. V této souvislosti zdůraznil, že se se svým výrokem neunáhlil. Podle něj byl na zakázku bezpečnostního systému v metru v roce 2019 udělaný audit, který pojmenoval dané problémy. „Petr Witowski měl pět let na to, aby to řešil, ale výsledek jsme dnes (v pondělí) viděli ve zprávách,“ podotkl Hřib s tím, že i ostatní zástupci Pirátů v dozorčí radě prý dlouhodobě a opakovaně upozorňovali na problematičnost projektu.

„Nám bylo řečeno, že to bylo nějakým způsobem vyřešeno, zjevně to tak nebylo,“ dodal Hřib s tím, že tehdy byla doprava v gesci Adama Scheinherra (Praha Sobě). „Je otázkou, proč se spokojil s vysvětlením ředitele Witowského tehdy, a teď vidíme výsledek,“ podotkl. Hřib také zmínil, že Witowského kritizoval už před dvěma lety kvůli odjezdovým panelům, které byly nakoupeny dráž. Dlouhodobě jej také vyzýval k rezignaci a navrhoval otevřené výběrové řízení, ale koaliční partneři jej nepodpořili. Zmínil, že pro Witowského Piráti nezvedli ruku ani při jeho jmenování. „Byl to přímý nominant Prahy Sobě, nebyl přes výběrové řízení, (...) my jsme ho chtěli po volbách vyměnit, bohužel se pro to nenašly hlasy,“ povzdychl si úřadující náměstek pro dopravu. Nyní má za to, že se hlasy najdou, protože jediná cesta je podle něj Witowského rezignace. Zmínil, že v minulosti i současný primátor Bohuslav Svoboda (ODS) do médií prohlašoval, že chce ředitele dopravního podniku vyměnit. „Bohužel ani zástupci koalice SPOLU tehdy ruku pro otevřené výběrové řízení nezvedli,“ tvrdí.

Kopečný: Kontrolní orgán nedostatečně úkoluje Kopečný podotkl, že o auditu z roku 2019 slyšel v pondělí poprvé. Současná kauza ale podle něj ukazuje na hlubší problém s řízením městských společností. „Dozorčí rada, neboli kontrolní orgán, nedostatečně úkoluje nebo nemá dostatečně povědomí, neví, co se v podniku, který by měla dozorovat a do velké míry řídit, děje,“ míní. Podle něj se nemá dozorčí rada spokojit s vysvětlením managementu, ale má zkontrolovat, že byly dané kroky provedeny. „Audit byl proveden v roce 2019, už dva roky se mohlo něco dít,“ je přesvědčený Kopečný. Pozitivní je podle něj to, že to vypadá, ačkoliv to zatím nebylo potvrzeno, že se jedná o jednu z větví kauzy Dozimetr. „To je snad dobrá zpráva, že nedochází k novým podvodům, ale jsou to do jisté míry starší věci. Negativní je, že tam asi jsou pořád lidé, kteří byli v těch podvodech namočeni,“ obává se Kopečný.