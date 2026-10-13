Do ulic vyrazily tisíce dobrovolníků na podporu lidí se zrakovým postižením. Sbírka Bílá pastelka odkazuje na bílou hůl, ale symbolizuje také odvahu překonávat překážky a předsudky. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně. Patří mezi ně například výcvik vodicích psů nebo poskytování speciálních pomůcek, které usnadňují orientaci v prostoru, studium, péči o domácnost i volnočasové aktivity. Od roku 2000 se prodaly už čtyři miliony bílých pastelek. Letos poprvé mohou lidé přispět také prostřednictvím webu Minuta dobra.
VideoSbírka Bílá pastelka pomáhá nevidomým a slabozrakým žít samostatně
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