Samosběr jahod začne u některých pěstitelů už v květnu, ceny mírně porostou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Samosběr jahod v Česku začne letos už v druhé polovině května, například Kunratická Jahodárna v Praze plánuje zahájení nejpozději 20. května. Další oslovení pěstitelé otevřou na přelomu května a června. Ceny by měly zůstat podobné loňsku, producenti jahod počítají jen s mírným zdražením.

Samosběry jahod začnou na přelomu května a června, některé podniky ale otevírají už v polovině května. Ostatní oslovení pěstitelé počítají se začátkem o něco později. „Počasí je nevyzpytatelné, těžko předvídat, ale předpokládáme, že samosběr zahájíme začátkem června,“ uvádí Jan Simandl, majitel firmy Farma Simandl na Vysočině.

Většina oslovených jahodáren neplánuje výrazné zdražování, i když se místy objeví mírné navýšení. „Určitě cena bude vyšší, měli jsme vyšší náklady, co se týká chemie, hnojiv, vše šlo nahoru,“ uvedla asistentka vedoucího Kunratické Jahodárny Eva Jakoubek Čorbová.

O zdražení mluví také Jiří Sixta, správce Jahodárny Albaflor: „Bude to o deset korun zvýšení oproti minulému roku, kdy jsme měli za 79 korun,“ upřesnil. Většina oslovených farmářů se shoduje, že zdražení by mělo být jen mírné a ceny zůstanou relativně blízko loňské úrovně.

Sezona může být kratší, jahody menší

Pěstitelé zároveň upozorňují, že samotná sezona může být kratší než v předchozích letech a nabídka jahod nemusí být dostupná tak dlouho jako obvykle. Termíny samosběrů se navíc mohou ještě měnit podle aktuálního vývoje počasí. Zároveň kvůli suchu a také mrazům, které zasáhly kvetoucí jahody, očekávají producenti letos drobnější plody.

Mrazy zničily půlku úrody, škody půjdou do stamilionů, odhadují ovocnáři
Ovoce a mrazy

Berry servis na Českobrodsku odhaduje poškození úrody na padesát až šedesát procent. Dopady počasí pocítila také známá jahodárna ve středočeských Vraňanech. Podle spolumajitelky Dagmar Hančové poškodily jarní mrazy přibližně třicet procent úrody, část jahod se ale podařilo ochránit pomocí textilních fólií. Řada pěstitelů se snažila úrodu ochránit pomocí fólií nebo závlahy. „My jsme samozřejmě byli obezřetní, měli jsme téměř osmdesát procent jahod přikrytých agrofólií. Kde nebylo přikryto, tam byly škody až sedmdesát procent,“ upřesnil Sixta.

Jsme nezávislí a zbraně z USA jsou dány zákonem, reaguje Tchaj-wan na Trumpa

K zavedení chytrých kamer na stadionech jsou nutné legislativní změny

Některé řeky nedosahují ani třetiny květnových průtoků, vodáci ruší i závody

O prázdninách se otevře stezka bývalým hnědouhelným lomem ČSA

Izrael udeřil v Gaze. Tvrdí, že na šéfa ozbrojeného křídla Hamásu

USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

Libanonská ekonomika krvácí

Na tři stovky připomínek se sešlo ke změně financování veřejnoprávních médií

Aktuálně z rubriky Domácí

Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu větrné elektrárny nebo elektráren v katastrálních územích Vrančice a Mýšlovice. Plebiscit je platný a závazný, vyplývá z informací na webu obce.
před 1 hhodinou

Po sobotním nedohraném derby v pražském Edenu se znovu otevírá otázka používání kamer s využitím biometrických údajů na stadionech. Nyní to zakazuje legislativa. Tento systém se smí používat pouze na mezinárodních letištích, což je v Česku letiště Václava Havla. Když systém na letišti za pomoci umělé inteligence najde mezi lidmi shodu s někým, kdo je v celostátním pátrání, okamžitě o tom ví cizinecká policie. Vzniknout by tedy mohl registr fanoušků, kteří již mají zákaz chození na stadiony. Systém by pak fungoval podobně, jako na pražském letišti.
V Česku je letos v polovině května oproti obvyklému stavu sjízdných osmdesát procent řek, uvedl předseda Svazu vodáků ČR Libor Polák s tím, že hlavním důvodem je nedostatek jarních srážek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Meteorologové očekávají v následujících dnech více srážek, které by podle nich mohly situaci zlepšit.
V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek v tiskové zprávě státní organizace Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
Zástupci resortů představovali návrh akceleračních zón. Jednání narušili kritici

Na veřejné projednání návrhu oblastí pro zóny k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku přišlo v pátek několik stovek lidí. Akce trvala téměř 12 hodin, skončila krátce před 22:00. Úředníci z několika ministerstev během dopoledne představili detaily dokumentu a jeho zpracování, odpoledne pak odpovídali na desítky dotazů veřejnosti. Drtivá většina účastníků záměr kritizovala jako nesmyslný, debata tak byla místy velmi rušná a plná emocí, obešla se ale bez výraznějších excesů.
Na tři stovky připomínek se sešlo k návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Ministerstva předloze vytkla nejasnosti nebo legislativní chyby, ale i samotný záměr převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet bez jasného odůvodnění. Šéf resortu kultury Oto Klempíř (za Motoristy) je připravený provést úpravy. Podle opozice má zákon tolik chyb, že oprava není možná.
Odborníci hledají způsob, jak osvobodit relikvii svaté Zdislavy z betonu

Muž, který je podezřelý z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil vzácnou relikvii do betonu. Odborníci nyní mluví o tom, jak je možné dostat ji ven.
