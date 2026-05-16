Samosběr jahod začne u některých pěstitelů už v květnu, ceny mírně porostou

Samosběr jahod v Česku začne letos už v druhé polovině května, například Kunratická Jahodárna v Praze plánuje zahájení nejpozději 20. května. Další oslovení pěstitelé otevřou na přelomu května a června. Ceny by měly zůstat podobné loňsku, producenti jahod počítají jen s mírným zdražením.
Samosběry jahod začnou na přelomu května a června, některé podniky ale otevírají už v polovině května. Ostatní oslovení pěstitelé počítají se začátkem o něco později. „Počasí je nevyzpytatelné, těžko předvídat, ale předpokládáme, že samosběr zahájíme začátkem června,“ uvádí Jan Simandl, majitel firmy Farma Simandl na Vysočině.
Většina oslovených jahodáren neplánuje výrazné zdražování, i když se místy objeví mírné navýšení. „Určitě cena bude vyšší, měli jsme vyšší náklady, co se týká chemie, hnojiv, vše šlo nahoru,“ uvedla asistentka vedoucího Kunratické Jahodárny Eva Jakoubek Čorbová.
O zdražení mluví také Jiří Sixta, správce Jahodárny Albaflor: „Bude to o deset korun zvýšení oproti minulému roku, kdy jsme měli za 79 korun,“ upřesnil. Většina oslovených farmářů se shoduje, že zdražení by mělo být jen mírné a ceny zůstanou relativně blízko loňské úrovně.
Sezona může být kratší, jahody menší
Pěstitelé zároveň upozorňují, že samotná sezona může být kratší než v předchozích letech a nabídka jahod nemusí být dostupná tak dlouho jako obvykle. Termíny samosběrů se navíc mohou ještě měnit podle aktuálního vývoje počasí. Zároveň kvůli suchu a také mrazům, které zasáhly kvetoucí jahody, očekávají producenti letos drobnější plody.
Berry servis na Českobrodsku odhaduje poškození úrody na padesát až šedesát procent. Dopady počasí pocítila také známá jahodárna ve středočeských Vraňanech. Podle spolumajitelky Dagmar Hančové poškodily jarní mrazy přibližně třicet procent úrody, část jahod se ale podařilo ochránit pomocí textilních fólií. Řada pěstitelů se snažila úrodu ochránit pomocí fólií nebo závlahy. „My jsme samozřejmě byli obezřetní, měli jsme téměř osmdesát procent jahod přikrytých agrofólií. Kde nebylo přikryto, tam byly škody až sedmdesát procent,“ upřesnil Sixta.