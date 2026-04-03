S Velikonocemi policie tradičně posiluje hlídky, nechybí ani v ulicích

V tuzemsku aktuálně platí zvýšená bezpečnostní opatření. Policie ve větší míře hlídá takzvané měkké cíle – tedy sportovní, kulturní a společenské akce, letiště nebo náboženské objekty. Sbor denně nasazuje po celé republice přes tisíc lidí – včetně hlídek s balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. A důslednější kontroly probíhají i na silnicích kvůli Velikonocím.
„Zaměřujeme se na nevěnování se řízení. Klasický nešvar je používání mobilních telefonů (za volantem), vedle toho se setkáváme stále s nepoužíváním bezpečnostních pásů, kontrolujeme technický stav a samozřejmě Velikonoce jsou spojeny s konzumací alkoholu,“ vyjmenoval ředitel dopravní policie Michal Hodboď.
Loňský duben patřil na silnicích k nejtragičtějším. O život přišlo celkem 43 lidí. Samotné Velikonoce si vyžádaly jedinou oběť, během dvou dnů před svátky jich ale bylo deset. Tři lidé například zemřeli loni ve středu 16. dubna na dálnici D2.
Velmi často řidiči umírají po nezvládnutém předjíždění a čelní srážce s protijedoucím autem. „Lidé jsou ve větším stresu, více riskují, přeceňují svoje schopnosti a pak to končí bohužel tragicky,“ upozornil Hodboď.
Duben ale není podle něj jen o takových nehodách. „Je to i změna počasí. Láká to více zranitelné účastníky, jako jsou motorkáři, chodci, cyklisti,“ upřesnil ředitel dopravní policie.
Jízdu může zkomplikovat i proměnlivé počasí – třeba ostré slunce, které oslňuje. A nebezpečná můžou být i místa, kam se slunce naopak nedostane. „Stačí třeba ranní mlha, která spadne a zůstane na silnici celý den. Auto, jakmile uklouzne, tak to už je ruská ruleta,“ dal příklad dopravní odborník Roman Budský.
Policejní data zatím ukazují, že během dvou dnů před Velikonocemi na silnicích zahynuli dva lidé. Oproti loňským deseti je to tedy výrazný pokles.
V posledních pěti letech se na silnicích během jarních svátků stalo od pěti set do osmi set nehod. Nejméně to bylo v roce 2021 a nejvíce hned v tom následujícím roce. Jedinou loňskou obětí byl cyklista, dalších 199 lidí utrpělo zranění. Skoro padesát účastníků havárií bylo podle policistů pod vlivem alkoholu. Při kontrolách pak nejčastěji padají pokuty za překročení rychlosti; loni to byly skoro dva a půl tisíce případů. Tisícovka aut nebyla technicky v pořádku.
U motorkářů pak k nehodám nejčastěji vedou přílišná rychlost, nezvládnutí stroje nebo nedání přednosti. Přesně tyto situace taky zachycují videa z reálných havárií. Policie je jako prevenci zveřejňuje na sociálních sítích. Cílí tím na lidi za řídítky i za volanty a apeluje na vzájemný respekt.