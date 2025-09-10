ŘSD zahájí rozsáhlou opravu D1

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v sobotu zahájí část rozsáhlé opravy dálnice D1, a to v úseku od Lipníku nad Bečvou na Přerovsku po Mankovice na Novojičínsku. Jde o úsek od 296. po 321. kilometr, sdělil Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ŘSD.
Práce jsou rozdělené do tří jednotlivých etap, první u Lipníku nad Bečvou skončí v listopadu a druhá i třetí část harmonogramu bude dokončena na jaře bezprostředně po zimní přestávce. Během stavby zůstane dálnice průjezdná dvěma pruhy pro každý směr, neočekává se vznik kolon, uvedl Mazal.
Předmětem zakázky je podle něj hlavně zhotovení nízkoúdržbového středního dělicího pásu dálnice D1. Stavbaři například zpevní podkladní a krytové vrstvy pásu. „Opravíme anebo doplníme svodidla stejně jako plánujeme revizi šachet středové kanalizace včetně řešení ochrany telematických vedení,“ ujasnil Mazal.
Práce se uskuteční v délce pětadvaceti kilometrů, i podle ŘSD jde o mimořádně dlouhý úsek. Řadu činností doplní podle Mazala oprava cementobetonového povrchu a stavba nového přejezdu středového pásu o délce 135 metrů.
„Výše uvedené odpovídá modernizaci dopravní infrastruktury v souladu s dopravní zátěží, kdy podle posledního sčítání z roku 2020 tudy projelo téměř čtyřicet tisíc aut denně,“ podotkl Mazal. Dodal, že do veřejného výběrového řízení na zhotovitele se přihlásily čtyři subjekty, vítězem se stala společnost Eurovia CZ díky nejnižší cenové nabídce 217,1 milionu korun.
Úsek kolem Přerova
ŘSD zároveň pokračuje s opravami dálnice D1 před prosincovým otevřením posledního úseku kolem Přerova. Kvůli přípravám na plnou dopravní zátěž začne od 14. září oprava povrchu obou směrů trasy mezi 230. až 237. kilometrem, jde o úsek mezi Vyškovem a Ivanovicemi na Hané. Rekonstrukce spočívá v odfrézování dosluhujícího cementobetonového krytu a následné pokládce čerstvé vrstvy asfaltu. Práce by měly být hotovy v druhé polovině listopadu.
Zhotovitelem se stalo sdružení firem MI Roads a Colas CZ, které nabídlo nejnižší cenu 117,4 milionu korun. Během prací bude průjezd vozidel umožněn jedním pruhem pro každý směr, tedy v režimu 1+1. S ohledem na předchozí opravy podobného rozsahu neočekává ŘSD zásadní zdržení provozu.