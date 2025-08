Oprava D1 mezi Vyškovem a Kroměříží má prodloužit životnost úseku o deset let

Nedávno zahájená oprava části dálnice D1 ve směru od Vyškova na Kroměříž prodlouží podle Ředitelství silnic a dálnic životnost tohoto úseku nejméně o deset let. Rekonstrukce, která si vyžádá investici 190 milionů korun, souvisí s chystaným otevřením posledního úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Ten bude zprovozněn 19. prosince. Po dálnici mezi Vyškovem a Kroměříží pak bude jezdit víc aut.

Jako první přišla v závěru července na řadu oprava čtyřkilometrového dálničního úseku mezi obcemi Tištín a Vrchoslavice, dokončena má být v polovině září. Poté bude následovat výměna povrchu na sedmikilometrové části z Vyškova směrem na Ivanovice na Hané. Tato oprava skončí v polovině listopadu. Celá trasa od Vyškova po Přerov pak bude připravena na zvýšenou dopravní zátěž, která nastane v prosinci po otevření posledního úseku dálnice D1.

„Tento dálniční úsek (mezi Vyškovem a Kroměříží) zatím není tak dopravně zatížen, podle posledního sčítání tudy jezdí zhruba dvacet tisíc vozidel denně. Těsně před letošními Vánocemi se to ale dramaticky změní, protože bude uveden do provozu poslední úsek dálnice D1 u Přerova. Veškerý hlavní tranzitní proud se přesune na tuto trasu,“ upozornil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Na dvacet let staré betonové dálnici jsou nyní trhliny, praskliny, výtluky a další vady, které je nutné opravit před zprovozněním úseku u Přerova.

Poslední chybějící úsek D1 bude dokončen dřív

Dálnice mezi Tištínem a Vrchoslavicemi na Prostějovsku je po dobu oprav částečně uzavřena. „Dálnice je obousměrně průjezdná zúžením do režimu pruhů 1+1, během nutného uzavření výjezdů nebo nájezdů budou řidiči oranžovými směrovkami vedeni na další nejbližší mimoúrovňové křížení, kde se bezpečně otočí a dojedou k požadovanému cíli,“ vysvětlil Rýdl.