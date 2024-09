Reportéři ČT: Arcibiskupství neprůhledně prodává lukrativní nemovitosti

„To, že policie přijde přímo do Arcibiskupského paláce na Hradčany něco vyšetřovat, to samo o sobě už je velmi jako drsná symbolika,“ domnívá se historik a filozof Petr Hlaváček.

Ještě nedávno to ale na místě vypadalo úplně jinak. Po desetiletích komunismu, kdy ho vlastnil stát, byl zámek ruinou. „Musel se kompletně odstrojit. Musely se z velké části vybourat stropy. Od okamžiku, kdy jsme zámek získali do vlastnictví, do dokončení rekonstrukce to celkově trvalo něco mezi 10 a 15 lety,“ poznamenal bývalý hlavní ekonom pražského arcibiskupství Karel Štícha.

Kromě pozemků policisté na arcibiskupství podle informací Reportérů ČT zasahovali i kvůli prodeji zámku Clara Futura poblíž hlavního města. Je úplně nově zrekonstruovaný a jeden čas sloužil jako hotel, zhruba rok. Od covidu je ale zavřený, veřejnost se tam nemůže dostat ani do restaurace, ani do parku. Je obehnaný plotem.

„Jednalo o pozemky, které se neprodávají. Ptali jsme se na ty prodeje, protože proběhly mimo standardní postupy, a to bylo tak všechno,“ sdělil k tomu bývalý zaměstnanec arcibiskupství s tím, že jim bylo řečeno, že to není jejich starost.

Podle informací Reportérů ČT se policisté zajímají o prodej řady nemovitostí pražského arcibiskupství. Pořad například loni vysílal o podezřelých prodejích pozemků v okolí Prahy. „Všechny tyto parcely jsou velice lukrativní parcely na zajímavých místech, v blízkosti inženýrských sítích, v blízkosti komunikací, to znamená do budoucna samozřejmě velice zajímavé, celková ztráta u všech parcel po propočtu činí až 85 milionů korun,“ zhodnotil v lednu 2023 realitní makléř Otakar Schuma.

„Jedná se o příliš specifickou nemovitost. Cenu určí jedině trh. To znamená zveřejněním prodeje a počkáním nějakou delší dobu na to, jak budou zájemci reagovat, jaké budou nabídky,“ vysvětlil makléř Schuma.

Policie si to ale nemyslí, prodej zámku, který vyšetřuje, chtěli Reportéři ČT analyzovat. To ale z veřejných zdrojů nelze. Kupní smlouvu totiž arcibiskupství odmítá zveřejnit. „Podívejte se, všechno to, co má být vidět, tak vidět je, to není nic netransparentního, všechny věci. To, co je podle práva potřeba vidět, tak to všichni vidět mohou,“ řekl generální vikář Jan Balík, pod něhož obchody s nemovitostmi spadají.

Graubner si na dopis podřízených vzpomíná. „Jistě, všechno jsme to projednali, probrali, prověřili. A já si myslím, že je to v pořádku,“ sdělil.

Arcibiskupství uvádí, že za hotel s pozemky dostalo 308 milionů korun. Smlouvu však tají. A proto není zřejmé, co vše tato suma zahrnuje. Církev totiž neprodávala samotnou nemovitost, ale takzvaný závod. „Když chcete prodat složitější soubor věcí, jakým hotel je, tak neprodáváte jednotlivé části, ale všechno to dáte takzvaně na jednu hromadu. Budovu, pozemek, všechny auta, všechny talíře. Všechno, co k tomu hotelu patří a prodáte to najednou jako jednu věc,“ upřesnil proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a taky prezident Komory auditorů Ladislav Mejzlík.

„Požádal jsem paní ekonomku, aby to všechno proběhlo, aby oni byli spokojení. A tím se pro pana Michaliče může uzavřít jeho životní trable, kterou měl. Takže vás moc prosím, abyste třeba nepoškodili i jeho tím, že budete prostě hrabat do jeho sporů s našimi předky, protože mu to neposlouží. Jemu to neposlouží a nám taky ne. My to chceme urovnat, aby byli všichni spokojení,“ reagoval Balík.

Řešení sporu ale bude komplikované, protože jak zaznělo, pozemek již arcibiskupství nepatří. Přesto slibuje, že se s rodinou Michaličových domluví. „Mám takový pocit, že by měli primárně lidem pomáhat a nechovat se jako firma, která na tom chce vydělat jenom peníze,“ podotkla dcera Jiřího Michaliče Šárka Kverková.

„Arcibiskupství pražské, které v restitucích získalo obrovské majetky, se chová jako obchodní firma. Církev by měla být jako ze skla. To znamená, mělo by do ní být vidět, nemá co skrývat,“ upozornil historik a filozof Petr Hlaváček.