Reportéři ČT: Agrofert načerno postavil sila, spor ovlivňovaly i úřady pod vedením političek ANO

Marii Kaiseršotové ze středočeského Klučova před domem v roce 2016 postavila firma z holdingu Agrofert dvě obří sila na obilí. Kaiseršotová záhy zjistila, že stavba neměla vydané klasické stavební povolení. To nemá dodnes. Soudy po letech sporů definitivně rozhodly, že jde o černou stavbu. Agrofert přitom dle rozsudků musel vědět, že pravidla obchází. Letitý spor ovlivňovaly i úřady, kterým šéfovaly političky z hnutí ANO. Pro Reportéry ČT natáčely Jana Neumannová a Zuzana Černá.

Dvě sila v zemědělském areálu v Klučově, v těsné blízkosti obytných domů, vyrostla téměř před osmi lety. Patří firmě ZZN Polabí z holdingu Agrofert, který linku na zpracování obilovin přesunul do Klučova z nedalekého Českého Brodu. „Najednou se to začalo stavět, postavili je během čtyř měsíců. Když jsem viděla, jak sila rostou, jak se lesknou, byla jsem z toho úplně vedle,“ okomentovala Kaiseršotová.

„Úplně se mi to nelíbí. Myslím si, že v žádné obci takováto stavba nepřináší efekt krásy. Ale okolní zemědělci samozřejmě potřebují nějakou skladovou kapacitu pro svou produkci,“ podotkl starosta Klučova Jan Průša.

Paní Kaiseršotová ke svému překvapení nedlouho po dokončení stavby zjistila, že neproběhlo klasické stavební řízení. Nikdo tedy neřešil, jaký vliv náročný zemědělský provoz bude mít na okolí. Sila vznikla jen na základě územního souhlasu od stavebního úřadu v Českém Brodě.

Dle právníka Pavla Černohouse je běžné využít územní souhlas k takovým stavbám, které nemají podstatný vliv na své okolí. „Může to být třeba dílna nebo garáž, kde se bude jen parkovat. Ale ne dílna nebo garáž, kde by byl provoz, kde se budou komerčně opravovat auta, aby to hlukem rušilo okolí a zasahovalo sousedy,“ ujasnil.

„Byl to výrobek plnící funkci stavby, což znamená, že v podstatě tam je tento postup ze zákona přípustný,“ tvrdí starosta Českého Brodu Tomáš Klinecký (TOP 09).

„Je to od toho roku 2016 nešťastné. Stavební úřad v Českém Brodě povolil stavbu na základě územního souhlasu, neboť ji bral jako výrobek plnící funkci stavby,“ uvedl starosta Klučova Průša.

Kaiseršotová se proto spojila se svými sousedy a sepsala s nimi petici, kterou podepsalo téměř dvě stě obyvatel. „Je to bezohlednost. Věděli, co nám tu stavějí, jak to bude prášit,“ prohlásila.