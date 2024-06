Rakovinu prostaty zachytí včas krevní test, za život jí onemocní každý sedmý muž

Každý sedmý muž za svůj život onemocní rakovinou prostaty, se zkušeností s tímto nádorem jich v Česku žije asi osmdesát tisíc. Čtvrtina léčených pacientů je mladších pětašedesáti let. Časně zachycený nádor prostaty je dobře léčitelný, nemocní se podle dostupných dat vrací i do práce. Informovali o tom odborníci Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Test rizika vzniku nádoru z krve hrazený z veřejného zdravotního pojištění mohou muži podstoupit ve věku 50 až 69 let.

Podle Duška jde o jediný zhoubný nádor dospělých, kde se daří dlouhodobě prodlužovat přežití i právě v pokročilých stadiích. Podle lékařů je to i díky moderní léčbě, kterou předepisují specializovaná centra, aktuálně ji užívá asi 2500 pacientů. Jejich průměrný věk je podle ředitele AIFP Davida Koláře 72 let, většina se ale začíná v centrech léčit v 60 letech. Náklady na centrovou léčbu předloni přesáhly 800 milionů korun, na jednoho pacienta 313 tisíc korun.

Díky propojení dat o nemocnosti a pracovních neschopnostech se ukazuje, že čtyři pětiny mladších pacientů léčených s rakovinou prostaty dál pracuje. Ve skupině do 50 let jsou to téměř tři pětiny pacientů, přičemž dalších 28 procent pracuje částečně. U pacientů ve věkové skupině 50 až 64 let po léčbě plně pracuje 42 procent, další čtvrtina s nějakým stupněm invalidity.