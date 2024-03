Protesty hnutí Fridays for Future pět let poté. O klimatu se diskutuje více, konec uhlí se přiblížil

Studenti si v pátek v Praze připomněli první akci svého hnutí Fridays for Future, která se konala v Česku právě před pěti lety. Ochrana životního prostředí se podle nich za tu dobu posunula, ale pořád není politickou prioritou.

Dnes si myslí – podle jejich vyjádření – to samé. Chtějí rovněž, aby chystané změny byly sociálně únosné. „Aby Česká republika sestavila nějaký strategický plán, jak naložit s penězi od Evropské unie, jak spravedlivě rozdělit ty peníze,“ uvedla mluvčí hnutí Ema Rychetská. „A samozřejmě ukončení uhlí do roku 2033,“ dodává.

Před pěti lety studenti protestovali na Malostranském náměstí a pak prošli centrem metropole. Jako jinde v Evropě i tady žádali, aby politici začali brát ochranu planety vážně. Uváděli tehdy, že Česko je jeden z největších producentů emisí na hlavu v Evropě a pro klima by mohlo dělat více.

Kdy skončí uhlí?

Termín, kdy Česko přestane využívat uhlí, byl tématem stávky i před pěti lety. Od té doby se situace změnila. Minulá vláda počítala, že minimálně v teplárnách bude i po roce 2040. Uhelná komise, kterou zřídila, pak doporučila konec v roce 2038. Green Deal, zdražení emisních povolenek a rozvoj obnovitelných zdrojů nyní ale vedou k tomu, že velká část těch uhelných může zavřít ještě v této dekádě.

Někteří experti však v této souvislosti upozorňují, že to může mít významný vliv na energetickou bezpečnost země a na to, že Česko, coby dosud tradiční významný vývozce elektřiny, ji nakonec bude muset začít dovážet.



S dřívějším koncem uhlí počítá podle ministra životního prostředí klimaticko-energetický plán, který dostala Evropská komise, i chystaná státní energetická koncepce. „V těchto dokumentech počítáme se zezávazněním postupného odchodu od uhlí do roku 2033, “ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).