Projíždění křižovatky na oranžovou mohou policisté trestat. Pokuta je až 5500 korun

„Tohle je typický příklad, kdy by policista mohl řidiče ocenit pokutou,“ doplnil při pohledu na videozáznam takové situace Jan Strana z pražského ředitelství dopravní policie.

Policisté by jej ale mohli zastavit i v případě, kdyby projížděl i na oranžovou, kterou zákon označuje jako žlutou. Přesto jde o běžnou situaci na silnicích. „Zvykli si na to, že ještě spíš před křižovatkou přidají plyn a snaží se na žlutou projet,“ uvedl jihočeský dopravní koordinátor Václav Kovář z BESIPu.

První auto na křižovatce v Plzni má na semaforu zelenou, to za ním oranžovou. Třetí v pořadí už ale projíždí křižovatku na červenou – a to hned vedle policejní hlídky. Pětasedmdesátiletému řidiči dali strážníci pokutu. Ten svůj přestupek vysvětloval setrvačností vozu.

Podle dopravních expertů ale může být tato hranice často sporná. „Spousta řidičů se právě bude odvolávat na tu výjimku, že nemohl bezpečně zastavit,“ uvedl pražský koordinátor Oldřich Kassl z BESIPu.

Konkrétní situaci tak musí vždy posoudit policisté nebo strážníci. V potaz přitom berou třeba vliv počasí nebo brzdnou dráhu. „Jinak zastaví osobní automobil, jinak zastaví třeba typicky nákladní automobil naložený kládami,“ uvedl Straka.

„Je velmi složité tyto přestupky zaznamenávat, vyhodnocovat a nakonec i řešit a pokutovat,“ doplnil ředitel chomutovské městské policie Tomáš Douda. Jako důkazní materiál slouží strážníkům hlavně záznamy z kamer. Těmi je ale vybavená menšina křižovatek.

Policisté mohou pokutovat i projetí oranžové před zelenou

Z hlediska přestupků je rozdíl v tom, jaké světlo následuje po oranžové. Zatímco samotná oranžová je signálem k zastavení, oranžová současně s červenou znamená povinnost připravit se k jízdě. „Rozhodně to neznamená, že v tu dobu mohou vjet do křižovatky, protože do křižovatky se vjíždí pouze na zelený signál volno,“ objasnil Straka.