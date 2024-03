Prezidentská funkce nás nezměnila, shodují se manželé Pavlovi v rozhovoru pro ČT

PP: Manželka nebo partnerka je vám nejblíž. Ta vám řekne to, co si vám jiní většinou už nedovolí říct, z různých důvodů. Mě to samozřejmě občas štve, protože mám nějakou představu, která vůbec nemusí korespondovat s realitou. A Eva mi tu realitu často zprostředkuje dost brutální formou, ale velice účinnou.

On o vás mluvil jako o velmi zásadním korektivu. Jako o člověku, který mu pomáhá zachovávat si nějaký odstup a zůstávat takovým člověkem, jakým byl. Cítíte to také tak?

EP: Na základě toho, že jsme si v zahraničí podobnou roli užili, jsem trochu představu měla. A myslím si, že to na mně bylo po vyhlášení, že se manžel stal prezidentem, vidět. Spousta lidí se radovala, myslím si, že oprávněně, a já jsem tam stála a věděla, co to všechno bude obnášet. Je to velká zodpovědnost.

Po zvolení váš muž říkal, že cítí z deseti procent úlevu, z pěti procent radost a zbytek je respekt a tíha odpovědnosti, která s tím přichází. Jak moc se naplnilo, co jste očekávali? Bylo to těžší, nebo jednodušší? To, co jste si představovali?

EP: Já myslím, že tu cestu, kterou jsme si tam nastavili, že to děláme tak, jak to děláme, tak i v průběhu kampaně jsem se nějak výrazně neozývala. Myslím si, že se manžel dokáže bránit sám. Mám občas nutkání něco říct, ale nedělám to.

PP: Je to tak dobře a jsem za to rád, protože tohle může udělat manželka nebo opravdu dobří kamarádi. Ti ale většinou nejsou na blízku každý den, takže nakonec zbývá manželka, která mi ten korektiv udělá.

Na to jsem se chtěl zeptat. Jste asi jedním z mála lidí, který si vlastně dovolí prezidentovi říct něco jiného, než by prezident možná chtěl slyšet…

EP: Je to pravda. Lidé kolem prezidenta si možná nedovolí říct úplně naplno, že tohle třeba není zas až tak dobře, takže to za ně možná řeknu já.

PP: Jsme oba štíři. Máme oba tendenci se prosazovat, být vidět a slyšet. A když na něco máme názor, tak si za ním stojíme. Občas to proto trochu zajiskří, ale já jsem za to rád, protože to spěje k tomu, že člověk, i když nerad, si pár věcí občas přizná.

Samozřejmě se v regionech objevovala spousta problémů. Lidé nejsou spokojení s mnoha věcmi, možná více než by museli, ale toho lepšího jsem vždycky viděl víc. I teď se ukazuje, že to negativní o sobě dává více vědět. Lidé, kteří si nestěžují nebo jsou víceméně v pohodě, nemají důvod se hlasitě projevovat. Proto nabýváme dojmu, že toho negativního je tak moc. A myslím si, že to platí i teď, kdy čelíme důsledkům různých krizí. Toho pozitivního vidím a cítím stále mnohem víc.

PP: Přetrvává. Pro mě to nebyla tak úplně nová věc, protože jsem po republice jezdil několik let. Většinou jsem se věnoval problematice bezpečnosti, obrany, mezinárodních vztahů. Případně hodnot demokratické země. S lidmi jsem byl v kontaktu neustále, ať už na školách, nebo s občany vyššího věku. A z těch besed jsem nikdy nenabyl dojem, že by převažovalo to negativní.

Pane prezidente, vy jste předtím zmiňoval výjezdy do krajů. Že je to věc, která vám dává jiný pohled na zemi, než možná obecně převažuje v médiích. Možná i v myslích některých obyvatel. Že je to mnohem optimističtější obraz. Ten obraz pořád přetrvává?

EP: Pro mě to bylo hodně těžké. Poté, co jsme se vrátili z Bruselu, jsem se už těšila na rodinný život a na takové příjemnější období, kdy pojedeme na chalupu a budeme trávit čas s rodiči a s vnoučaty. Ale když jsem viděla, co se děje v této zemi, a když jsem viděla podporu, jakou dávali manželovi lidé, tak jsem si řekla, že do toho asi půjdeme. S tím, že chceme něco zlepšit.

Bylo těžké do toho znovu vstoupit? Bylo těžké vyměnit flanelové košile za kostýmky a znovu vklouznout do oficiální role?

EP: Já myslím, že ho v ničem nekoriguji (smích). Takhle to vůbec nevnímám. Máme to oba stejně. Měli jsme společné přátele. Bohužel mě jen někdy mrzí, že na ty, se kterými jsme přicházeli často do kontaktu, už nemáme vzhledem k povinnostem a starostem tolik času. A někdy mě docela zamrzí, když mi někdo řekne nebo napíše: ‚Ty už ses mi dlouho neozvala. Ty už jsi někde jinde. Ty už k nám máš jiný postoj'. To mě mrzí, protože ten čas není.

PP: Neřekl bych. Když je někdo opravdu dobrý kamarád, tak jiná funkce nic nezmění, ale těch je opravdu jenom hrstka. Asi každý z nás ví, že je potřeba rozlišovat mezi dobrými přáteli a známými. Těch lidí, kteří se k vám hlásí, je logicky po zvolení do prezidentské funkce mnohem víc. Mnozí se připomenou, že jsme se kdysi někde potkali. A samozřejmě to berou jako hlubší vztah. Já se snažím s každým jednat stejně, ale lidí, kteří jsou vám blíž, zůstává jen hrstka.

Funkce prezidenta má mnohem širší záběr, takže mě lidé vnímají jako spoluzodpovědného za sociální situaci, za ceny energií, za důchodovou reformu a mnoho dalších. A samozřejmě si promítají všechny své problémy do současné garnitury, která je v čele státu. Ať už je to vláda, parlament, nebo prezident. Takže logicky je negativních názorů víc, ale i přesto musím říct, že toho pozitivního přijetí a vnímání cítím stále ještě většinu.

EP: Já vím, že je to zažité a že je to i nějak historicky podložené, ale už jsem to říkala. První dáma už tady byla. Zvykám si na to. Někdo mi říká první dáma, manželka prezidenta… někdo madam.

Kromě toho, že první dáma určuje módní trendy a další věci, které jsou velmi sledované, pojďme teď, řekněme, k roli ve společenské atmosféře. Vy samozřejmě přispíváte, tím, jak fungujete na veřejnosti, k tomu, jak to v této zemi vypadá, kam ta země směřuje. Kam byste chtěla pomáhat dostávat společenskou atmosféru? Jak byste chtěla pomáhat ji měnit?

EP: To bychom mohli mluvit dlouho. Ale jenom tak v krátkosti. Já naši Českou republiku vnímám jako takovou rodinu. A o rodinu a domov je potřeba se starat. Myslím, že všichni bychom se měli starat. Tu pomoc bych chtěla nasměrovat už v podstatě na takovou prevenci, abychom si vychovávali mladou generaci dobře.

Abychom na ni působili svými příklady, morálkou. A takovou generaci, jakou si vychováme, tak takovou pak budeme mít i tu rodinu, i tu zemi. Ale musí tam k tomu samozřejmě přispívat všichni, včetně našich politiků, protože to jsou vzory dnešních mladých lidí.

A já si myslím, že my teď v současné době, tak jak jsme to nastavili v tom roce, tak pomáháme, v podstatě máme takovou škálu od dětí po seniory a snažíme se podporovat témata lidí, kteří jsou v tíživých situacích. Ať to byly v poslední době děti vězněných rodičů, nebo matky samoživitelky. Za poslední dobu jsme se zúčastnili mnoha akcí, kde si myslím, že jsme se na některá témata snažili upozorňovat. V tomto případě můžu jen odkázat na webové stránky, které se mi podařilo v průběhu roku zprovoznit a tam by vlastně veškerá témata lidé i našli.

Chci pomáhat ukazovat dobré příklady a zároveň chci pomáhat ukazovat lidem i na to, co není ve společnosti dobře. A co mě třeba trápí nejvíc, jsou asi vztahy v případě dětí. Že se dnes dospělí při rozchodech, které se stávají, nedokáží domluvit o dítěti, a samozřejmě to má pak vliv na psychiku dětí. Dnes máme spoustu dětí, které jsou na antidepresivech, a mnozí rodiče k tomu příliš nepřispívají. Takže působit na všechny, aby se chovali zodpovědně, aby se k sobě chovali hezky, a to je asi tak všechno, co se snažím říct.

Větší zapojení mladých, to byl mimochodem jeden z motivů vašeho novoročního projevu. Je to jedna z těch věcí, o kterých se bavíte, když přijdete večer domů? Jedna z těch komplexnějších, nikoliv denní agenda, ale něco, co byste možná chtěli oba dva nějak víc vnášet do společnosti jako zásadní téma?

PP: Je to tak. Já v tomhle naprosto souhlasím s Evou, protože atmosféra ve společnosti se odvíjí do značné míry od politické kultury. A pokud lidé, bez ohledu na to, jestli mladí, nebo starší vědí, že politici, ať už na komunální, nebo na té nejvyšší úrovni se spolu nedokáží normálně bavit, že forma komunikace, která převažuje, je vlastně konfrontační, někdy i vulgární, tak pak se nemůžeme divit, že se atmosféra, styl jednání přenáší do společnosti a stává se normou.

Na mladých lidech se to odráží nejvíc, protože je to potom odrazuje od veřejného dění. A my přece bychom chtěli, aby mladí lidé nebyli lhostejní, aby se věnovali tomu, co se kolem nich děje. Případně, aby se do toho zapojovali. Ale jak se mají zapojovat do něčeho, co je jim z principu proti srsti? Co se jim nelíbí, co je odrazuje. Myslím, že skutečně musíme začít sami u sebe a zlepšovat politickou kulturu. Bez ohledu na to, jestli spolu souhlasíme, nebo ne. Ale můžeme spolu souhlasit, nebo nesouhlasit kultivovaně.

Nemusíme spolu vždycky bojovat za každou cenu a vždycky zvítězit i za cenu použití těch nejhorších nástrojů.

Před rokem jste na vítězství ve volbách reagoval tak, že si to musíte odpracovat. Zároveň jste zmiňoval, že oba máte zkušenost se službou své zemi. Teď jste ale v průběhu prvního roku naznačil, že tahle konkrétní služba by mohla skončit už po pěti letech. Je to reálná varianta?

PP: Volební období prezidenta je na pět let.

Ale není jedno.

PP: Mohou být dvě. Ale předjímat, že jsem tady na deset let, by bylo arogancí ve vztahu k voličům. Přece nemůžu očekávat, že by si voliči chtěli zvolit stejného prezidenta ještě jednou. Takže já se orientuju na jedno volební období, které bude ještě trvat čtyři roky.

Za ty čtyři roky se ještě může spousta věcí změnit a já těžko můžu předjímat, jaká bude situace. Navíc jsem od počátku říkal, že do toho chci jít s maximálním nasazením. Myslím, že je to i na četnosti těch aktivit vidět, že si opravdu nešetřím síly na co nejdelší období. A uvidíme, jaká situace bude za čtyři roky.

Ale není to tak, že byste vylučoval opětovnou kandidaturu?

PP: Apriori by člověk samozřejmě neměl vylučovat nic.

Jak velkou roli v tom bude hrát hlas Vaší ženy, Vaší rodiny?

PP: Velkou, protože bez podpory rodiny se to dělat nedá.

Už stříháte metr, paní Evo?

EP: Ne, ještě ne.