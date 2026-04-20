Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů

Předběžně odhadovaná škoda způsobená požárem skladu plastů v Brně-Přízřenicích je 50 milionů korun, uvedli v pondělí dopoledne hasiči. Příčinu vzniku požáru zjišťují. Doplnili také, že zásahem uchránili hodnoty za půl miliardy. U požáru zasahují od rána, bylo jich tam zhruba osmdesát. Před 9:00 začali počet redukovat.
Hasiči u události vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, je bez zranění. Požár byl nahlášen v 5:34. Kouř stoupající z místa byl vidět zdaleka, zhruba od Slavkova u Brna. Na místě působí i mobilní chemická laboratoř hasičů z Tišnova. „V okolí se zatím neprokázaly nebezpečné koncentrace škodlivin, měření dál pokračuje,“ uvedli hasiči kolem 10:30.
Místo požáru rozdělili hasiči na tři úseky, vodu dováží kyvadlově. „Máme nasazeny čtyři kusy výškové techniky. Na místě je naše dronová služba,“ uvedli ráno na síti Threads. Ještě před jejich příjezdem se z objektu evakuovalo 24 lidí. Lidem v okolí skladu doporučili hasiči nevětrat a omezit pobyt venku.
Policie okolní silnice uzavřela. „V souvislosti s ranním požárem v Brně-Přízřenicích policisté pro rychlejší příjezd a odjezd hasičské techniky uzavřeli nejbližší komunikace na ulicích Jezerní a Břeclavská. Dále je také částečně uzavřena ulice Modřická, a to mezi křižovatkou ulic Moravská a Žižkovka, z důvodu dočerpávání vody do cisteren a bezproblémového pohybu hasičské techniky. Objízdná trasa vede přes ulici Vídeňská. Dbejte pokynů policistů,“ uvedli na síti X.