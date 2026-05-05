Poslanecký klub KDU-ČSL povede Marian Jurečka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Bývalý předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se stal šéfem poslaneckého klubu KDU-ČSL. Strana podle nového předsedy Jana Grolicha potřebuje v dolní komoře silný hlas. Vedle Jurečky lidovečtí poslanci zvolili také další místopředsedy klubu, budou jimi dosavadní šéf sněmovní frakce Tom Philipp a nový místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila. Změnu oznámil Grolich na tiskové konferenci před jednáním sněmovny.

„Potřebujeme silný hlas ve sněmovně, když jsme přišli o přednostní právo předsedy strany. Potřebujeme silný hlas, který bude schopný reagovat na úplně všechna témata, a myslím, že teď ve složení klubu nemáme silnějšího, zkušenějšího člověka, než je Marian Jurečka,“ uvedl Grolich s poděkováním Philippovi.

Jihomoravský hejtman Grolich se stal předsedou lidovců na sjezdu v Ostravě v druhé polovině dubna, poslanecký mandát nemá. Na podzim se bude ucházet o místo v Senátu.

Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila
Předseda KDU-ČSL Jan Grolich

Jurečka s odkazem na ostravský sjezd, kde strana zvolila nové vedení a přijala nový styl komunikace, uvedl, že lidovci chtějí být ve sněmovně opozicí, která umí být tvrdá, konstruktivní, ale umí rozlišovat, co je mlha dní a co jsou podstatné věci, a na ty reagovat. Současně má KDU-ČSL ve sněmovně podle něj ukázat, že by dokázala rozhodovat lépe, než činí současná vláda, a být připravena na volby za tři roky.

Zisky lidovců ve volebních modelech se dlouhodobě pohybují pod pěti procenty potřebnými pro vstup do sněmovny. V loňských sněmovních volbách kandidovala KDU-ČSL s ODS a TOP 09 v koalici Spolu, která skončila v opozici. Přestože podobně jako ostatním tradičním stranám lidovcům ubývá členů, se základnou nad sedmnáct tisíc jsou nejpočetnějším uskupením české politické scény.

Průběžné výsledky složení sněmovny
Voleno je 200 poslankyň a poslanců
zdroj: ČSÚ, ČT24

