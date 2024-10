Poslanci navrhují změny ve vyznamenáních, bylo by více kategorií

„Tehdejší výčet neobsahuje některé nové věci, za které by bylo možné vyznamenání udělovat – například za práci v sociální oblasti, životním prostředí, filantropii a další,“ uvedl Bartošek.

Toto zjednodušení se má týkat právě jen medaile Za zásluhy a zároveň se mají rozšířit kategorie, za které je možné ji udělit. Ty se totiž od devadesátých let neměnily. Alena Schillerová (ANO) vysvětlila, že se takto zavedou kategorie i pro oblasti, které dneska nejsou. „Není možné navrhnout za ně vyznamenání. Takže docela mi to dává logiku,“ uvedla.

Nad návrhy se budou výbory scházet i s prezidentem

Úpravu podpořil sněmovní podvýbor pro státní vyznamenání a jeho předseda má nyní připravit konkrétní návrh, který bude muset projít standardním legislativním procesem – musí ho schválit sněmovna, Senát a také ji podepsat prezident.

Část změn by ale měla být také neformálních. Třeba to, že se nad navrženými jmény budou výbory obou komor scházet i s hlavou státu. Podle předsedy toho sněmovního by se tak vrátili k tradici z dob Václava Havla. Teď prezidentovi posílají jen seznamy návrhů.