Policistovi za postřelení muže, který později zemřel, hrozí 16 let vězení


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK, X, Seznam Zprávy, Novinky.cz

Obvinění z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti čelí policista, který podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) loni v srpnu postřelil v pražských Ďáblicích muže, jenž na ulici napadl manželku, kterou se snažil odtáhnout do bytu, a následně se v bytě sám zabarikádoval. Muž poté zemřel v nemocnici. O obvinění policisty, kterému v případě odsouzení hrozí až 16 let vězení, informovaly Novinky.cz. Podle webu obviněný zůstává ve službě u pražské policie, působí ale beze zbraně.

O lednovém zahájení trestního stíhání fyzické osoby – příslušníka policie – informoval Novinky.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Jednání podle něj bylo kvalifikováno jako zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti.

Obvinění se dle Cimbaly týká situace, kdy obviněný při policejním zákroku „bez přiměřeného důvodu vystřelil z útočné pušky na poškozeného během jeho nekoordinovaného seskoku, respektive pádu z okna, ačkoliv ze svého místa měl přehled o stavu poškozeného i o okolnosti, zda je, či není dotyčný ozbrojen“.

Záznam ze zásahu se objevil na sociálních sítích

Na sociálních sítích se po incidentu objevil záznam z mobilního telefonu jednoho ze svědků, na kterém bylo vidět, že na muže vyskakujícího z okna v přízemí vystřelil policista v taktickém oblečení stojící za tmy před vchodem do panelového domu. Seznam Zprávy na síti X publikovaly i záznam z kamery připevněné na oděvu obviněného příslušníka policie, na němž je vidět, že poškozený v době výskoku z okna v ruce žádnou zbraň neměl.

Zveřejněné video vyvolalo negativní ohlas jak u veřejnosti, tak u expertů na bezpečnost či bývalých policistů, píší Novinky. Podle těch oslovených, které server kontaktoval, neměl zasahující příslušník absolutně důvod pro to, aby na padajícího muže střílel. Několik sekund ho přitom i pomocí baterky sledoval ze vzdálenosti ani ne dvou metrů.

Postřelený recidivista na policisty křičel, že má spoustu zbraní

Událost se odehrála loni 20. srpna. Sedmačtyřicetiletý muž napadl na ulici svou manželku a snažil se ji odtáhnout zpět do bytu před zraky jejich osmiletého syna. Když svědci zavolali policii, útočník odešel do bytu sám a zabarikádoval se tam. Následně uvnitř rozbíjel věci, vyzbrojil se noži a vyhrožoval, že se podřeže. Na strážce zákona, kteří dorazili na místo, křičel, že má u sebe spoustu zbraní, píší Novinky.

ÚS: Pozůstalí mají právo nahlížet do spisu GIBS
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Tato verze událostí odpovídá i tehdejšímu vyjádření policejní mluvčí Evy Kropáčové, která mimo jiné potvrdila přítomnost dítěte na místě, zabarikádování v bytě, mužovy výhrůžky sebevraždou i jeho slova o tom, že u sebe má zbraně. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána zásahová jednotka i policejní vyjednávač. Při pozdějším zákroku policisté proti muži použili služební zbraň, uvedla loni k události Kropáčová.

„Muž stále vyhrožoval a začal z okna vyhazovat zbraně a vytáhl i střelnou zbraň. Při následném zákroku policisté proti muži použili služební zbraň a po jeho zasažení mu okamžitě poskytli první pomoc,“ uvedla dva dny po incidentu policie s tím, že postřelený recidivista nakonec zemřel v nemocnici.

Policista v Ivančicích zastřelil agresivního muže, který zranil tři lidi
GIBS

Zasahující policisté našli při akci v bytě velké množství chladných a jednu střelnou zbraň. Zemřelý byl v minulosti soudně trestaný za násilné a drogové delikty, dodávají Novinky.cz.

