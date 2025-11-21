Po srážce vlaků v jižních Čechách zůstává v nemocnicích devět lidí


V jihočeských nemocnicích zůstává po čtvrteční srážce vlaků u Zlivi na Českobudějovicku devět lidí. Jeden pacient leží na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a čtyři na jednotkách intenzivní péče. Řekl to jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Po srážce vlaků záchranáři ošetřili 47 lidí. Příčiny nehody nadále vyšetřuje Drážní inspekce.

„Je celkem zázrak, že při nehodě nepřišel nikdo o život. Šest pacientů nadále zůstává v českobudějovické nemocnici, kdy je jeden v péči anesteziologicko-resuscitačního oddělení, čtyři na jednotce intenzivní péče a jeden na standardním pokoji. Dále jsou vždy jeden pacient v nemocnicích v Českém Krumlově, Písku a Strakonicích, ale všichni by měli být už v lehčím stavu,“ uvedl Kuba.

Ve čtvrtek ráno se u Zlivi čelně srazil rychlík, jenž jel z Českých Budějovic, s osobním vlakem v opačném směru. Po nehodě jihočeské nemocnice přijaly pětatřicet pacientů, ve čtvrtek večer jich zůstávalo hospitalizovaných 22.

Srážka vlaků způsobila škodu na vlacích 150 milionů korun. Poškozeny byly lokomotivy obou souprav. Škoda na kolejích je podle Drážní inspekce deset tisíc korun. Kvůli havárii vlaky nejezdily téměř osm hodin. Ve čtvrtek odpoledne byl provoz obnovený s tím, že povolená rychlost byla v místě nižší než obvykle. V pátek už vlaky jezdily bez omezení.

Příčinu srážky vyšetřují policisté i Drážní inspekce. Srážku podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky (ODS) způsobilo pravděpodobně to, že strojvůdce rychlíku projel návěstidlo stůj. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Policisté však nevyloučili ani technickou závadu.

Po srážce vlaků na Českobudějovicku jsou desítky zraněných
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se srazil rychlík s osobním vlakem

„Vyšetřování nehody nadále pokračuje a potrvá několik měsíců. Dnes (v pátek) ráno jsme ve stejnou dobu, kdy se nehoda ve čtvrtek stala, kontrolovali viditelnost návěstidel, která byla v pořádku,“ řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Dodal, že více informací k průběhu vyšetřování inspekce nebude zveřejňovat a oznámí až konečný výsledek.

