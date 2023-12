Pavel přijal na Hradě gruzínskou prezidentku. Chce ji podpořit před evropským summitem

Po slavnostním přijetí bude Pavel s hlavou Gruzie jednat nejprve soukromě, poté v rámci národních delegací. Kromě snahy Gruzie vstoupit do EU by měli hovořit také o dopadech ruské agrese na Ukrajinu a Evropu nebo o situaci na Kavkaze. Kromě českého prezidenta se Zurabišviliová v Praze setká také s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).

Vláda zase poté, co přes její nesouhlas cestovala Zurabišviliová do Berlína, Bruselu a Paříže, zakázala prezidentce oficiální cesty do zahraničí. Poté, co ústavní soud rozhodl, že hlava státu svými zahraničními cestami bez vládního souhlasu porušila ústavu, hlasoval parlament o jejím odvolání, Zurabišviliovou ale nesesadil.

Už po verdiktu ústavního soudu prezidentka prohlásila, že sama neodstoupí a zůstane ve funkci, aby bojovala za evropskou a demokratickou budoucnost své vlasti.