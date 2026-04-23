Ošetřenky pomáhají hradit zdravotní péči lidem bez domova v ordinacích Armády spásy

Lidé mohou od začátku dubna opět přispět na zdravotní péči pro bezdomovce a další lidi ze sociálně vyloučených skupin zakoupením takzvané Ošetřenky od Armády spásy. Peníze z poukazů pomáhají hradit ošetření, léky nebo vyšetření pro pacienty, kteří kvůli absenci pojištění či kvůli sociálním problémům zůstávají mimo běžný zdravotní systém.
Třiačtyřicetiletý Tomáš Parák dochází do ostravské ordinace Armády spásy pravidelně, zdravotníci mu tu ošetřují ránu na noze. „Udělal se mi velký otok. Dostala se mi tam infekce. Tak chodím na převazy. Byl jsem deset let na ulici, takže jsem si zažil svoje,“ řekl.
Podobně jako on chodí do ordinace stovky dalších pacientů. Péči o ně pomáhají financovat Ošetřenky. Jedna pomůže pokrýt náklady na základní vyšetření, ošetření ran nebo vystavení různých potvrzení, ale také například doplatky za léky či laboratorní testy u nepojištěných pacientů. Více poukazů umožňuje financovat i náročnější péči, včetně řešení vážnějších zdravotních stavů.
„Přijdou sami, když mají nějaké bolesti, nevolnosti nebo i akutní infekční onemocnění trávicího ústrojí. Metabolická onemocnění, cukrovku, vysoký krevní tlak,“ vyjmenovala lékařka ordinace Armády spásy v Ostravě Bohumíra Machurová.
Pacientů přibývá, ordinace hledá lékaře
Ordinace v Ostravě je otevřená každý všední den kromě čtvrtku, praktický lékař je tu ale dostupný pouze ve středu. Armáda spásy aktuálně hledá další lékaře, kteří by fungování ordinace rozšířili. Pacientů totiž přibývá.
„Ti, kteří už Armádu spásy znají, do ordinace přijdou i sami, pokud jsou toho fyzicky schopní. Máme ale širokou síť sociálních služeb, kde působí i terénní pracovníci, kteří motivují lidi, které někde najdou, aby přišli právě do Armády spásy,“ řekla oblastní ředitelka organizace pro Moravskoslezský kraj Jana Plačková.
Jedna Ošetřenka
- Vyšetření pacienta a vystavení lékařského posudku (zdravotní průkaz, vypsání posudku do domova pro seniory a další služby)
- Ošetření rány – akutní či chronické, různého rozsahu
- Vyšetření a léčba nepojištěného pacienta s akutními běžnými potížemi (nachlazení, bolest v krku, zánět v oku, uchu a tak dále)
- Úhrada doplatku za léky
- Základní gynekologické poradenství, provedení těhotenského testu
- Screening pohlavně přenosných chorob rychlotestem
Dvě Ošetřenky
- Preventivní prohlídka
- Laboratorní vyšetření nepojištěného pacienta
- Předoperační vyšetření
Pět až deset Ošetřenek
- Ošetření hygienicky zanedbaného pacienta napadeného parazity (asistence při hygieně, zbavení parazitů, oholení, ostříhání, antibiotika, edukace)
- Vyšetření a léčba nepojištěného pacienta se závažnými zdravotními problémy (podezření na onkologické onemocnění, cukrovka a tak dále)
Zdroj: Armáda spásy
Lidé bez dokladů nebo cizinci
Osoba bez domova, která je zároveň českým občanem, podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Martina Novotného nemusí pro vstup do pojištění splnit prakticky žádnou podmínku. Stačí, když má trvalý pobyt. „Nárok na veškerou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění mají pojištěnci vždy, a to i když neplatí pojistné, tedy nemusí být ani státními pojištěnci,“ vysvětlil Novotný.
„Problém tedy není v podmínkách pro vstup do pojištění, jde spíše o nemožnost prokázat poskytovateli zdravotních služeb svou identitu a své pojištění, což plyne z okolností bezdomovectví,“ dodal.
Mezi lidmi bez domova je podle něj ovšem větší zastoupení cizinců, kteří se zde zdržují třeba i bez jakéhokoliv pobytového oprávnění, a ti nejsou do systému veřejného zdravotního pojištění zahrnuti. Což potvrdil i národní ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan František Krupa. „Ošetřenka je určena primárně lidem bez zdravotního pojištění. Ve většině případů jde o cizince, kteří se zejména ve velkých městech, jako je Praha, Ostrava nebo Brno, vyskytují v určitém množství,“ řekl.
Poskytovatelé zdravotních služeb mají podle Krupy ze zákona povinnost poskytovat neodkladnou (akutní) péči bez ohledu na existenci pojištění. „Je ale potřeba počítat s tím, že pokud není pojištěný, bude po něm následně požadována úhrada poskytnuté péče,“ poznamenal.
Poplatky za potvrzení a specifické zákroky
Další skupinou lidí, kterým Ošetřenky pomáhají, jsou ti, kteří sice v systému jsou, ale nemají dostatek finančních prostředků na úhradu zdravotních úkonů, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění. „Typicky jde o různá potvrzení potřebná například při nástupu do zaměstnání, při zajištění bydlení nebo při přijetí do azylového domu. Tyto úkony jsou u lékařů běžně zpoplatněny a právě Ošetřenka umožňuje tyto náklady pokrýt,“ vysvětlil Krupa.
Pomoc se vztahuje také na některá specifická vyšetření nebo zákroky, které nejsou hrazené vůbec nebo jen částečně. „Může jít například o odborná vyšetření, doplatky na péči nebo pobyt ve zdravotnickém zařízení v situacích, kdy se člověk nachází mimo běžný systém,“ dodal.
Armáda spásy zdůrazňuje, že ošetření v jejích ordinacích není podmíněno předložením dokladů a překážkou není ani zanedbaná hygiena. Pacienti mohou v případě potřeby využít na místě sprchu.
Včasné ošetření může předejít komplikacím
Díky projektu tak lékaři mohou u lidí bez domova včas zachytit zdravotní problémy a předejít jejich zhoršení, doplnila mluvčí Armády spásy Tereza Melišová. Dostupná primární péče je podle lékařů klíčová nejen pro jednotlivce, ale i pro celý zdravotní systém. Včasné ošetření může snížit náklady na léčbu pokročilých onemocnění.
Podle zástupců Armády spásy lékaři v ordinacích pro lidi bez domova neřeší jen drobná poranění, ale i složité a často netypické diagnózy. Pacienti totiž často přicházejí pozdě a bez zdravotní dokumentace, což ztěžuje diagnostiku.
Pomoc s financováním ordinací
Ordinace Armády spásy v Praze a Ostravě mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a mohou tedy poskytovat standardní péči pojištěným pacientům. Projekt pomáhá také dofinancovat provoz těchto ordinací. „Péče o lidi bez domova je často časově i organizačně náročnější – například kvůli složitější komunikaci nebo celkovému zdravotnímu stavu – a tyto náklady nejsou plně pokryty ze zdravotního pojištění,“ vysvětlil Krupa.
Na financování se podle něj podílejí také dotace, například z pražského magistrátu nebo Ostravy. „Ani součet úhrad ze zdravotního pojištění a těchto dotací ale nepokrývá všechny náklady, a proto je projekt Ošetřenka důležitý pro zajištění provozu obou ordinací,“ poznamenal.
Letos začal už pátý ročník projektu. Loni lidé napříč Českem koupili přes 3200 Ošetřenek. Jedna stojí 250 korun a je pouze virtuální, není vázaná na konkrétní osobu. Přispět může kdokoliv.