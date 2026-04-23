Ošetřenky pomáhají hradit zdravotní péči lidem bez domova v ordinacích Armády spásy


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Poukazy na ošetření pro bezdomovce
Zdroj: ČT24

Lidé mohou od začátku dubna opět přispět na zdravotní péči pro bezdomovce a další lidi ze sociálně vyloučených skupin zakoupením takzvané Ošetřenky od Armády spásy. Peníze z poukazů pomáhají hradit ošetření, léky nebo vyšetření pro pacienty, kteří kvůli absenci pojištění či kvůli sociálním problémům zůstávají mimo běžný zdravotní systém.

Třiačtyřicetiletý Tomáš Parák dochází do ostravské ordinace Armády spásy pravidelně, zdravotníci mu tu ošetřují ránu na noze. „Udělal se mi velký otok. Dostala se mi tam infekce. Tak chodím na převazy. Byl jsem deset let na ulici, takže jsem si zažil svoje,“ řekl.

Podobně jako on chodí do ordinace stovky dalších pacientů. Péči o ně pomáhají financovat Ošetřenky. Jedna pomůže pokrýt náklady na základní vyšetření, ošetření ran nebo vystavení různých potvrzení, ale také například doplatky za léky či laboratorní testy u nepojištěných pacientů. Více poukazů umožňuje financovat i náročnější péči, včetně řešení vážnějších zdravotních stavů.

„Přijdou sami, když mají nějaké bolesti, nevolnosti nebo i akutní infekční onemocnění trávicího ústrojí. Metabolická onemocnění, cukrovku, vysoký krevní tlak,“ vyjmenovala lékařka ordinace Armády spásy v Ostravě Bohumíra Machurová.

Pacientů přibývá, ordinace hledá lékaře

Ordinace v Ostravě je otevřená každý všední den kromě čtvrtku, praktický lékař je tu ale dostupný pouze ve středu. Armáda spásy aktuálně hledá další lékaře, kteří by fungování ordinace rozšířili. Pacientů totiž přibývá.

„Ti, kteří už Armádu spásy znají, do ordinace přijdou i sami, pokud jsou toho fyzicky schopní. Máme ale širokou síť sociálních služeb, kde působí i terénní pracovníci, kteří motivují lidi, které někde najdou, aby přišli právě do Armády spásy,“ řekla oblastní ředitelka organizace pro Moravskoslezský kraj Jana Plačková.

Jedna Ošetřenka

  • Vyšetření pacienta a vystavení lékařského posudku (zdravotní průkaz, vypsání posudku do domova pro seniory a další služby)
  • Ošetření rány – akutní či chronické, různého rozsahu
  • Vyšetření a léčba nepojištěného pacienta s akutními běžnými potížemi (nachlazení, bolest v krku, zánět v oku, uchu a tak dále)
  • Úhrada doplatku za léky
  • Základní gynekologické poradenství, provedení těhotenského testu
  • Screening pohlavně přenosných chorob rychlotestem

Dvě Ošetřenky

  • Preventivní prohlídka
  • Laboratorní vyšetření nepojištěného pacienta
  • Předoperační vyšetření

Pět až deset Ošetřenek

  • Ošetření hygienicky zanedbaného pacienta napadeného parazity (asistence při hygieně, zbavení parazitů, oholení, ostříhání, antibiotika, edukace)
  • Vyšetření a léčba nepojištěného pacienta se závažnými zdravotními problémy (podezření na onkologické onemocnění, cukrovka a tak dále)

Zdroj: Armáda spásy

Lidé bez dokladů nebo cizinci

Osoba bez domova, která je zároveň českým občanem, podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Martina Novotného nemusí pro vstup do pojištění splnit prakticky žádnou podmínku. Stačí, když má trvalý pobyt. „Nárok na veškerou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění mají pojištěnci vždy, a to i když neplatí pojistné, tedy nemusí být ani státními pojištěnci,“ vysvětlil Novotný.

„Problém tedy není v podmínkách pro vstup do pojištění, jde spíše o nemožnost prokázat poskytovateli zdravotních služeb svou identitu a své pojištění, což plyne z okolností bezdomovectví,“ dodal.

Mezi lidmi bez domova je podle něj ovšem větší zastoupení cizinců, kteří se zde zdržují třeba i bez jakéhokoliv pobytového oprávnění, a ti nejsou do systému veřejného zdravotního pojištění zahrnuti. Což potvrdil i národní ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan František Krupa. „Ošetřenka je určena primárně lidem bez zdravotního pojištění. Ve většině případů jde o cizince, kteří se zejména ve velkých městech, jako je Praha, Ostrava nebo Brno, vyskytují v určitém množství,“ řekl.

Poskytovatelé zdravotních služeb mají podle Krupy ze zákona povinnost poskytovat neodkladnou (akutní) péči bez ohledu na existenci pojištění. „Je ale potřeba počítat s tím, že pokud není pojištěný, bude po něm následně požadována úhrada poskytnuté péče,“ poznamenal.

Poplatky za potvrzení a specifické zákroky

Další skupinou lidí, kterým Ošetřenky pomáhají, jsou ti, kteří sice v systému jsou, ale nemají dostatek finančních prostředků na úhradu zdravotních úkonů, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění. „Typicky jde o různá potvrzení potřebná například při nástupu do zaměstnání, při zajištění bydlení nebo při přijetí do azylového domu. Tyto úkony jsou u lékařů běžně zpoplatněny a právě Ošetřenka umožňuje tyto náklady pokrýt,“ vysvětlil Krupa.

Pomoc se vztahuje také na některá specifická vyšetření nebo zákroky, které nejsou hrazené vůbec nebo jen částečně. „Může jít například o odborná vyšetření, doplatky na péči nebo pobyt ve zdravotnickém zařízení v situacích, kdy se člověk nachází mimo běžný systém,“ dodal.

Armáda spásy zdůrazňuje, že ošetření v jejích ordinacích není podmíněno předložením dokladů a překážkou není ani zanedbaná hygiena. Pacienti mohou v případě potřeby využít na místě sprchu.

„Problém, který se sám nevyřeší.“ Lidé s bezdomoveckou zkušeností umírají dříve
Ilustrační foto

Včasné ošetření může předejít komplikacím

Díky projektu tak lékaři mohou u lidí bez domova včas zachytit zdravotní problémy a předejít jejich zhoršení, doplnila mluvčí Armády spásy Tereza Melišová. Dostupná primární péče je podle lékařů klíčová nejen pro jednotlivce, ale i pro celý zdravotní systém. Včasné ošetření může snížit náklady na léčbu pokročilých onemocnění.

Podle zástupců Armády spásy lékaři v ordinacích pro lidi bez domova neřeší jen drobná poranění, ale i složité a často netypické diagnózy. Pacienti totiž často přicházejí pozdě a bez zdravotní dokumentace, což ztěžuje diagnostiku.

Pomoc s financováním ordinací

Ordinace Armády spásy v Praze a Ostravě mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a mohou tedy poskytovat standardní péči pojištěným pacientům. Projekt pomáhá také dofinancovat provoz těchto ordinací. „Péče o lidi bez domova je často časově i organizačně náročnější – například kvůli složitější komunikaci nebo celkovému zdravotnímu stavu – a tyto náklady nejsou plně pokryty ze zdravotního pojištění,“ vysvětlil Krupa.

Na financování se podle něj podílejí také dotace, například z pražského magistrátu nebo Ostravy. „Ani součet úhrad ze zdravotního pojištění a těchto dotací ale nepokrývá všechny náklady, a proto je projekt Ošetřenka důležitý pro zajištění provozu obou ordinací,“ poznamenal.

Letos začal už pátý ročník projektu. Loni lidé napříč Českem koupili přes 3200 Ošetřenek. Jedna stojí 250 korun a je pouze virtuální, není vázaná na konkrétní osobu. Přispět může kdokoliv.

Předseda opozičních Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby do pracovní skupiny k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby pozval i zástupce opozice. Mělo by to tak podle něj být za předpokladu, že skupina nebude řešit pouze parametry nového systému financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), ale také možnost, zda současný systém poplatků financování není lepší.
Vyjádření českého premiéra Andreje Babiše (ANO), že Praha splní své závazky vůči Severoatlantické alianci, potěšilo generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) po svém jednání s Ruttem v Bruselu. Teprve v příštích týdnech a zejména na červencovém summitu NATO v Ankaře se ale podle Vystrčila ukáže, zda to, co šéf české vlády prohlásil, bylo skutečně myšleno vážně.
Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zřejmě zpřísní. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebude smět překročit o čtyři body čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu zákona, která tyto novinky přináší, ve čtvrtek podpořila sněmovna. Poslanci schválili i zavedení doplňovacích komunálních voleb. Odpoledne se věnují ústním interpelacím.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) potvrdilo pokutu sto tisíc korun společnosti BorsodChem MCHZ za znečištění řeky Odry v roce 2024. České televizi to sdělila mluvčí resortu Veronika Krejčí. Firma s pokutou nesouhlasí, ale žádné další kroky už podnikat nebude, uvedla mluvčí společnosti. Pokutu udělila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) poprvé minulý rok v září, v prosinci ale MŽP rozhodnutí zrušilo, inspekce rozhodla znovu letos v únoru. Firma měla do řeky vypouštět kyanid a zinek, které mohly otrávit desítky ryb.
Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k připravovanému zestátnění firmy.
Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) sejde 8. května ráno. Termín schůzky, na které mají hovořit o účasti na summitu NATO, sdělil ve čtvrtek Babiš během tiskové konference před odletem na neformální jednání premiérů Evropské unie. Ke sporu o to, kdo bude Česko v létě reprezentovat na aliančním summitu, se Babiš blíže nevyjádřil. Pavel naopak reagoval, že nevidí alternativu k dosavadnímu postupu, kdy se účastnil summitů NATO a prezentoval mandát vlády.
Státní veterinární správa (SVS) zakazuje v Česku prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od tuctu různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu, informovala ve čtvrtek SVS. Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z výživ na skladě, je musí neškodně odstranit nebo vrátit výrobci. Pokud mají výživu lidé doma, neměli by ji podávat kojencům a mohou ji vrátit v místě nákupu. Za porušení zákazu distribuce hrozí až dvoumilionová pokuta.
