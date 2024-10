Okamura má zaplatit pokutu za přirovnání Bartoška k Hitlerovi

Výbor podle Válkové uznal za disciplinární provinění dva Okamurovy výroky vůči Bartoškovi ze začátku května na sněmovním plénu. Tehdy dolní komora projednávala návrh vládní koalice umožnit českým občanům v zahraničí hlasovat poštou.

„V minulém volebním období mě chtěl politicky zlikvidovat, takový novodobý Hitler je to taky, jako jo. Mně tak připadá vždycky ta jeho dikce. A mně třeba voliči píšou často, že ještě knírek dát a je to jako úplně ta dikce,“ prohlásil konkrétně Okamura 9. května ve více než dvouhodinovém proslovu. Další výrok zněl: „No neuvěřitelné, co vy jste za člověka, podrazák nejvyššího kalibru normálně, já v podstatě neznám tady lidsky horšího člověka, než jste vy, je to tak prostě“.

Výbor může v disciplinárním řízení uložit peněžitý trest do výše jednoho poslaneckého platu nebo omluvu. Omluvu výbor neuložil podle Válkové i kvůli tomu, že šéf SPD opakovaně veřejně deklaroval, že se veřejně neomluví. „Debatovali jsme o možnosti uložení obou disciplinárních opatření. Naprosto racionálnější nám přišlo uložit pokutu než téměř možná nevymahatelnou omluvu,“ poznamenal Staněk.