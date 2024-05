Bartošek zvažuje žalobu na Okamuru kvůli jeho výrokům ve sněmovně

ČT24,

ČTK

, ag

12. 5. 2024 Aktualizováno před 52 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Otázky Václava Moravce: Jan Bartošek, Jakub Michálek, Radek Rozvoral, Karel Havlíček (zdroj: ČT24)

Místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) zvažuje žalobu kvůli výrokům, kterými ho častoval na sněmovní schůzi v uplynulém týdnu předseda SPD Tomio Okamura. Bartoška označil u řečnického pultíku za novodobého Hitlera. V Otázkách Václava Moravce Bartošek uvedl, že zvažuje proti Okamurovi právní kroky. Místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO) uvedl, že podobné výroky jsou nepřípustné. Místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral podotkl, že by takový výrok nepoužil. Bartošek a předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek rovněž v pořadu zmínili, že při projednávání důchodové reformy je koalice připravena omezit řečnickou dobu poslancům s přednostním právem. Chtějí se tak vyhnout obstrukcím opozice. Ta proti podobě důchodové reformy ostře vystupuje.

„Vzhledem k tomu, co zaznělo na plénu Poslanecké sněmovny, zvažuji právní kroky. Není možné tímto způsobem kohokoliv označovat za Hitlera a není možné toto chování označovat jako pogrom. Já to považuju hluboko za čarou,“ uvedl Bartošek s tím, že zvažuje se buď obrátit na mandátový a imunitní výbor, případně podání žaloby. Zmínil, že vždy odsuzoval násilnosti nebo vyhrožování jakémukoliv politikovi z jakékoliv strany. „Považuji to za naprosto nepřijatelné,“ uvedl. Okamura ve čtvrtek ve více než dvouhodinovém proslovu před hlasováním o návrhu programu schůze ke korespondenční volbě také uvedl, že Bartošek dělal vůči SPD v minulém volebním období pogromy a Okamura kvůli němu musel čelit desítce trestních oznámení. „Jenom připomínám to, co vy jste tady dělal vůči SPD v minulém volebním období. No přesně, pogromy. Něco si vymyslíte, chcete někoho politicky zlikvidovat, už byste ho zlikvidoval, a potom oficiální orgány, na které nemám vůbec vliv, řeknou, že ten člověk nic neudělal. Ale kdyby bylo po vašem, tak už je dávno zlikvidovaný. To jsou metody KDU-ČSL, to jsou metody lidovců,“ uvedl ve čtvrtek Okamura, přičemž Bartoška označil za novodobého Hitlera.

Rozvoral, který je také člen mandátového a imunitního výboru, v pořadu řekl, že by taková slova nepoužil. „Je to na panu Okamurovi, nemohu za něj mluvit. Já bych taková slova nepoužil,“ uvedl Rozvoral na otázku, zda by se měl šéf SPD omluvit. Výroky odsoudil i Havlíček. „Je nepřípustné, aby kdokoliv přirovnával kohokoliv k Hitlerovi. To je nemyslitelné. Můžeme se tady hádat o čemkoliv, můžeme argumentovat, nemít se rádi, možná se dokonce nenávidět, ale přirovnávat někoho k Hitlerovi je špatně,“ uvedl Havlíček s tím, že stejně tak je ale špatně, pokud se političtí oponenti vlády přirovnávají k Putinovi nebo se o nich hovoří jako o proruských v situaci, kde je nyní v Evropě válka. Michálek zmínil, že by si přál, aby si poslanci výroky pronesené v poslanecké sněmovně vyřešili mezi sebou a „netahali do toho soudy“. „Výroky zazněly od poslance na půdě Poslanecké sněmovny a my bychom měli být schopni si tyto záležitosti vyřešit. (...) Myslím, že žádoucím krokem je, aby se kolega Bartošek obrátil na pana Okamuru, aby zvážil omluvu za tyto výroky a na něm tedy bude, jak se k tomu postaví,“ uvedl Michálek s tím, že pokud by se situace nevyřešila tímto způsobem, mělo by to pak skončit na mandátovém a imunitním výboru. Zmínil, že urážky jsou zakázány podle jednacího řádu. Mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu k druhému čtení předlohy trvala dva jednací dny, debata vyplnila zhruba dvacet hodin čistého času. Projednávání korespondenční volby brzdili stejně jako v úvodním kole poslanci ANO a SPD. Jejich hnutí se u krajanů v minulých volbách do sněmovny netěšila takové oblibě jako vládní strany.

Koalice je připravena blokovat debaty u důchodové reformy Představitelé koalice očekávají dlouhé debaty i v případě důchodové reformy. Pokud by se tak stalo, nevyloučili, že by upravili pravidla debaty tak, aby schvalování programu schůze či jednotlivá vystoupení byla nějak omezena. Bartošek připomněl Havlíčkův výrok, že vláda v Poslanecké sněmovně zažije peklo. „Je to zásadní odchylka od toho, jak jsme se chovali my v minulém volebním období,“ podotkl s tím, že bude záležet na chování opozice. „Jestliže opozice nezmění svůj způsob chování a boření procesu přijímání zákonů a míru obstrukce, budeme nuceni toto přijmout,“ uvedl Bartošek. Michálek podotkl, že podpisy k opatření už poslanci začali sbírat. „Pokud budou naplněny ty hrozby obstrukce, že se přiblíží tomu ‘peklu‘, tak bychom byli pro to a máme pro to už i vybrané podpisy,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů.

Otázky Václava Moravce 2. část | Otázky Václava Moravce | 512 (zdroj: ČT24)