ŽIVĚ: Poslanci pokračují v druhém čtení návrhu zákona o korespondenční volbě

Po nedlouhé noční pauze, která začala až v jednu v noci, se poslanci vrátili do sněmovny, aby pokračovali ve druhém čtení návrhu zákona zavádějícího korespondenční volbu ze zahraničí. Úvodní den projednávání poznamenaly dlouhé obstrukční projevy opozičních lídrů, po schválení programu následovala kritická vystoupení dalších opozičních poslanců. V pátek to zřejmě nebude jiné, přihlášeny jsou ještě dvě desítky poslanců.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli ve sněmovních, prezidentských a také evropských volbách využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Koalice se snaží prosadit návrh tak, aby byl účinný již k příštím volbám do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční příští rok na podzim.

Hnutí ANO v případě, že by korespondenční volba jako taková prošla, žádá alespoň odklad její účinnosti až na rok 2026. V tom případě by poprvé přišla ke slovu až při prezidentských volbách v roce 2028. Zároveň chce opozice, aby nebylo možné hlasovat korespondenčně ve volbách do Evropského parlamentu, domnívá se, že tehdy je největší riziko dvojího hlasování.

Úpravu některých parametrů korespondenční volby už navrhl ústavně-právní výbor. Chce, aby se hlasy z ciziny započítávaly do čtyř největších krajů místo dvou, což by mělo snížit jejich vliv na rozdělování mandátů. Výbor také navrhl, aby i v případě, že by volič hlasoval poštou, mohl přijít i osobně na zastupitelský úřad. V tom případě by se hlas doručený poštou nezapočítal. Členové výborů míní, že by to mělo snížit riziko ovlivňování voliče při korespondenčním hlasování.