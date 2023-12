Občané brzy uvidí další pokles inflace, myslí si Baxa. Je skoro zázrak, že má vláda v průzkumech tolik procent, tvrdí Havlíček

Hnutí ANO by podle Havlíčka řešilo situaci s energiemi tím, že by cenu zastropovalo u výrobců. U čtyřiceti pěti procent odběratelů podle něj porostou ceny energií o deset až pětadvacet procent, zatímco u patnácti procent půjde o skokové zvýšení o desítky procent.

„Vláda Petra Fialy se se všemi vážnými krizemi vypořádala,“ oponoval Baxa. Podle něj příčina oněch krizí byla externí, jmenoval ruskou agresi vůči Ukrajině, která například mohla za zmíněné vyšší ceny energií. „Naše vláda ale ukázala velkou soudržnost a schopnost tyto krizové situace řešit,“ dodal. Prohlásil, že situace by byla navíc jednodušší, kdyby se energetickou situaci snažilo hnutí ANO za své předchozí vlády více řešit.

K nárůstům cen energií na příští rok Baxa prohlásil, že drtivá většina spotřebitelů bude mít nárůst v řádech jednotek procent, ke skokovému růstu dojde jen asi u patnácti procent, což se týká těch, kteří měli zafixovanou cenu od roku 2021.

Volební preference

Poslední volební model agentury Kantar potvrzuje převahu hnutí ANO, které na prvním místě ještě posílilo, zatímco ODS si na druhém místě pohoršila. Rozdíl mezi nimi přesahuje dvacet procentních bodů. Podle výzkumu se na propadu ODS v listopadu podepsalo schvalování konsolidačního balíčku či stávky.

Novinář Jindřich Šídlo, který byl také hostem pořadu, si myslí, že slabinou současné vlády premiéra Petra Fialy (ODS) je neschopnost vysvětlovat. „Nevím, jestli by volič dokázal přesně vysvětlit, co je konsolidace. Podle mě to je zločin vlády: způsob, jakým o tom mluví a jakým to nedokáže vysvětlit,“ uvedl.

„Z vlády nevyzařuje nic moc pozitivního,“ uvedl další věc, kterou vnímá jako slabinu. Vláda podle něj nepůsobí jako lídr. „Působí lehce nejistě,“ řekl. Naopak jako její sílu vidí zahraniční politiku.

Baxa prohlásil, že má sám dojem, že se vládě někdy nedaří vysvětlovat věci a rozhodnutí tak, jak by si přála. Jako sílu vlády zmínil soudržnost a vůli hájit to, kvůli čemu byla zvolena.