O peníze na dostupné bydlení je zájem, za měsíc přišly žádosti za dvě miliardy

Klíčoví aktéři na ministerstvu pro místní rozvoj podepsali financování programu Dostupné bydlení. O podporu při stavbě nebo rekonstrukci cenově dostupných nájemních bytů žádají starostové a firmy od října. K pátému listopadu se sešly žádosti přibližně za dvě miliardy korun. Do roku 2026 by se mělo začít s výstavbou více než 3,5 tisíce bytů s dostupným nájemným.

„Tato velká budova je tělocvična, zde je druhý stupeň a na druhé straně první stupeň,“ ukázal štábu ČT vznikající budovu starosta Louňovic a předseda svazku obcí Lošbates Josef Řehák (nestr.) „U opěrné zdi bude stát nový bytový dům pro učitele. Nemáme zatím ani jednoho učitele, takže to bude takový bonus,“ dodává. Dům, který bude v těsné blízkosti školy, by se měl začít stavět příští rok na jaře. Bude v něm šest bytů.

Čtveřici obcí nedaleko Prahy stále stoupá počet obyvatel. Aktuálně jich je dohromady už přes tři a půl tisíce. Problémem ale je chybějící škola. Změnit se to má od příštího školního roku. Aby ale děti mohly do nové budovy 1. září přijít, musí dělníci do zimy stihnout nainstalovat okna a dokončit střechu.

„Očekávali jsme velký zájem, dlouhodobě se starosty spolupracujeme a pomáháme jim při přípravě. Od prvního října jsme obdrželi 34 žádostí v celkovém objemu dvě miliardy,“ říká ředitel Státního fondu podpory investic (SFPI) Daniel Ryšávka.

Zásadní podmínkou jsou budoucí nájemníci. Má jít třeba o mladé rodiny nebo právě o učitele, lékaře a další vybrané profese. První žadatelé budou mít o podpoře jasno na přelomu roku. Pokud by svazek obcí Lošbates sdružující Louňovice, Štíhlice, Tehovec a Svojetice při žádosti neuspěl, nemohl by se podle Řeháka dům stavět. Tím by starostové obcí a ředitel přišli o bonus, který by případným, jak říká Řehák nedostatkovým učitelům, rádi nabídli. Pedagogů tam bude potřeba minimálně třicet.

Nástroje by podle ministra měly pomoci i mladým rodinám

Dohody o provádění a financování dostupného nájemního bydlení uzavřelo ministerstvo pro místní rozvoj v úterý. Do roku 2026 by se díky evropským penězům mělo začít s výstavbou více než 3,5 tisíce nových bytů s dostupným nájemným.

Dokumenty podepsal Kulhánek se zástupci SFPI, Národní rozvojové banky (NRB) a Národní rozvojové investiční (NRI). Podepsání prováděcích dohod je podmínkou spuštění trojice nástrojů pro financování nájemních bytů za nižší než tržní nájem. Kombinace úvěrů, dotací a zapojení soukromých investorů pomohou podle resortu nastartovat dlouhodobě udržitelné budování obecních bytových fondů pro střední třídu.