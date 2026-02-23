Novým velitelem speciálních armádních sil bude plukovník vyznamenaný za hrdinství


V čele Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany bude od 1. března stát plukovník Tomáš Krampla. Ten u nich dlouhodobě působil a za nasazení v Afghánistánu dostal medaili Za hrdinství. Jednotky má přebudovat tak, aby dokázaly reagovat na aktuální hrozby. Krampla ve funkci nahradí Miroslava Hofírka.

Krampla má za sebou 28 let v uniformě. Účastnil se misí v Kosovu, Mali i Afghánistánu. Ta v roce 2006 se mu málem stala osudnou. Tehdy velel patrole, která padla do léčky. Utrpěl těžké zranění hlavy, ale i přesto útok s jednotkou odrazil a dokázal zorganizovat návrat. V roce 2008 za to obdržel vyznamenání od tehdejšího prezidenta Václava Klause.

„Oni stříleli po nás, my po nich a samozřejmě to je zkušenost, kterou třeba generace, která přišla po nás, (…) nezažila. Takže já jsem většinu svých zkušeností čerpal z toho, co jsme získali tam (v Afghánistánu),“ říká Krampla, který teď bude speciální síly řídit. Funkci přebírá po třech letech od Hofírka. Jeho úkolem bude elitu vojska dál transformovat a uzpůsobit na to, co ji v současnosti čeká.

„Dnes se mluví například o fenoménu transparentního bojiště, což znamená, že všichni ví všechno, a vy v tom musíte umět nějakým způsobem fungovat,“ vysvětluje Hofírek. „Ten protivník je jiný, protože pokud jsme se bavili o protipovstaleckém boji, tak je to jiná úroveň, než v současné době Ruská federace,“ dodává Krampla.

Speciální síly by měly posilovat, a to nejen vybavením nebo počty personálu. Měnit se má i struktura a mají vzniknout vlastní operační velitelství a logistika. „Ale to neznamená, že dovednosti a schopnosti, které jsme vybudovali třeba během globální války proti terorismu, tak že je nevyužijeme i dnes. Naopak, využijeme je pořád,“ zdůrazňuje náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka. „Ta nejvýraznější změna je to, že nyní musíme umět fungovat v prostředí s protivníkem, který má podobné schopnosti jako my,“ míní Hofírek.

Výměna u speciálních sil není jediná. Noví lidé přijdou od března i do vedení sekce plánovaní schopností, vyškovské akademie a pozemního vojska.

