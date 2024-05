Novela vodního zákona zruší některé jezy, dopad bude mít i na elektrárny

Některé jezy na řekách by mohly v budoucnu zmizet (zdroj: ČT24)

Vodní elektrárnu v Bobrové na Vysočině chce postavit Otakar Sedlák. Jenže řeka by kvůli tomu přišla na pěti stech metrech o vodu, než by se z náhonu vrátila do koryta. Právě kvůli tomu úřady s výstavbou nesouhlasily.

„To, co plány dílčích povodí umožňují, je maximální délka ovlivnění toku do sta metrů,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Sedlák se ale hájí, že přírodu poškozovat nechce. „Živí mě to, jsem zemědělec,“ řekl.

Nepomůže mu však ani novela vodního zákona. Podle ní nebude výstavba malých vodních elektráren v převažujícím veřejném zájmu. „Převažující veřejný zájem by velmi pomohl, protože výtka, že náhon je příliš dlouhý, by byla upozaděná,“ reaguje majitel další malé vodní elektrárny Robert Turinský.

Zaniknou některé jezy

Zákon o vodách také už dopředu počítá s požadavky Evropské unie. Státy mají co možná nejvíce obnovit původní stav řek, čímž by zanikly i některé jezy. „Příčné překážky škodí rybám v migraci. To znamená, že ryby žijí v soustavě malých rybníčků, nežijí v plnohodnotných řekách,“ uvedl odborný referent z Českého rybářského svazu Pavel Vrána.