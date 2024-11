Nová metodika zajistí dětem s diabetem péči při vyučování

Děti s diabetem nebo epilepsií mívají potíže s přijetím do školských zařízení. Změnit to chce nová metodika připravená ministerstvy školství a zdravotnictví, která nastavuje pravidla, jak zajistit běžnou a bezpečnou péči při vyučování. Zaměstnanci školy budou například moci dohlížet na inhalaci léků a výdej správné stravy.

Diabetes u dcery Kláry Krásné zjistili, když jí byl rok a půl. Dalším mezníkem bylo přijetí do školky, kde nastaly potíže. „Když asistentka nemohla nastoupit do práce, tak Simonka nemohla chodit do školky,“ popsala Krásná. Ta teď pro dceru hledá školu, ve které by jí byli ochotní například kontrolovat hladinu cukru. „Je schopná přes inzulinovou pumpu inzulin aplikovat sama, ale tomu dítěti se nedá dát plná zodpovědnost,“ dodala Krásná.

Zodpovědnost se bez jasných kompetencí bály některé školy převzít, nová metodika proto nastavuje podmínky jednoduchých úkonů. Zaměstnanci školy mohou dohlížet i na inhalaci léků a výdej správné stravy. Naopak například výměna stomických pomůcek už spadá do kompetencí zdravotníků.

„My jsme takové dítě ve škole měli, tak jsme hledali ideální personální zajištění. Musím říct, že vítám, že ministerstvo vydalo nějaký podpůrný materiál,“ sdělila členka Nadačního fondu Eduzměna a bývalá ředitelka školy Ivana Maxová.