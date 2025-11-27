Nominace Turka je na Motoristech, hájí krok Pražák. Hladík mluví o „taškařici“

26 minut
Kandidátem na ministra životního prostředí je nově Filip Turek (za Motoristy), který měl podle původních plánů obsadit resort zahraničí. Podle ministra životního prostředí v demisi Petra Hladíka (KDU-ČSL) k tomu Turek nemá žádnou kompetenci. Členem vlády dle něj být nemá, připomněl jeho údajné rasistické a homofobní výroky. Situaci označil za „taškařici“. Ocenil roli prezidenta Petra Pavla, který dle něj dbá na ústavnost. Místopředseda sněmovního zahraničního výboru David Pražák (ANO) prý neví, zda bude Turek ministrem životního prostředí, odkázal na nominaci koaličních Motoristů. Turkovo členství ve vládě je podle něj na Motoristech. Diskuzí v Událostech, komentářích provázela Jana Peroutková.