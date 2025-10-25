Noc na neděli bude o hodinu delší


O víkendu skončí letní čas a začne standardní středoevropský čas (SEČ), pro který se vžilo označení zimní. V neděli ve 03:00 se hodiny posunou zpátky na 02:00, noc tak bude o hodinu delší. Zimní čas bude platit následujících pět měsíců, tedy do poslední březnové neděle příštího roku.

Změna času se dotkne desítky nočních dálkových vlaků Českých drah, které uprostřed noci vyčkají ve stanicích na odjezd podle nového času. „Pokud by tyto spoje nezůstaly stát, jely by po změně času ve zbytku trasy o hodinu dříve,“ uvedl dopravce. Časový posun zpomalí i vybrané vlaky soukromých železničních dopravců. Cestující se po cestě zdrží ve třech vlacích Leo Expressu a čtyřech vlacích RegioJetu.

Konec letního času představuje podle dopravního experta z Platformy VIZE 0 Romana Budského výzvu pro bezpečnost na silnicích, protože přechod na zimní čas znamená, že se bude stmívat o hodinu dříve.

„Večerní jízdy za tmy nebo šera přinášejí zhoršenou viditelnost a zvyšují riziko nehod. Řidiči, kteří se stále drží ‚letního tempa‘, si často neuvědomují, že zhoršené světelné podmínky vyžadují vysokou pozornost a přizpůsobení rychlosti. Chodci, cyklisté, ale i zvířata se v šeru často stávají nedostatečně viditelnými, což jen zvyšuje možnost nešťastných událostí,“ upozornil.

Původně se letní čas zavedl kvůli úsporám energie, které jsou ale nyní zanedbatelné. Povinné střídání času mělo podle plánu Evropské komise skončit v celé Evropské unii v roce 2022. Členské státy se ale nedohodly, který bude platit trvale. Také mezi lidmi podle průzkumů na střídání času nepanuje shoda. Při volbě celoročního času by byl podle odborníků pro člověka příznivější pásmový čas, který platí v zimě.

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v době energetické krize na konci 70. let minulého století. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem EU a časový posun trvá sedm měsíců.

Automatická změna času

V elektronických přístrojích, například v telefonu nebo počítači, se čas většinou změní automaticky, některé náramkové či nástěnné hodiny si ale lidé stále musí nastavit sami. Napilno mají při změně času také správci věžních hodin, někteří ale využívají inteligentní systém, díky němuž se hodiny přenastaví samy.

„Hlavní výhodou je jednoduchá změna času, automatická kontrola provozu a on-line správa zvonění. Díky diagnostice na dálku už nemusíme objíždět desítky lokalit. Dnes takto řídíme z jednoho místa přibližně 30 věžních hodin v Česku,“ uvedl odborník na instalace věžních hodin Zdeněk Moulis.

Pilotní instalaci systému vyzkoušeli v roce 2021 na radnici v Nýrsku. V současnosti je mj. na radnicích v Přešticích, Kdyni, Líšťanech u Loun, Netolicích a nově také ve Spáleném Poříčí. Technologie našla uplatnění i v kostelech, například v Sedleci, Žichlínku a nedávno také v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem.

