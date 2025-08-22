Některé mateřské školy budou od září zvedat školkovné. K nejvýraznějšímu zdražení dojde v Českých Budějovicích, potvrdil ČT tamní magistrát. Cena se zvýší i v dalších větších městech. V Praze si rodiče připlatí až tři sta korun měsíčně. Hlavním důvodem zvýšení cen je podle mateřinek růst provozních nákladů.
Některé školky od září zdraží
Největší procentuální nárůst platby za školku čeká rodiče v Českých Budějovicích. Oproti loňsku se zde zvedla o bezmála 43 procent. „Měsíční úplata ve školkách činila v loňském školním roce 420 korun, letos bude šest set korun,“ řekla ČT vedoucí českobudějovického odboru školství Barbora Čížková. Ke zvýšení částky podle ní dochází po delší době.
Nejvyšší částky platí rodiče většinou v hlavním městě. Tři mateřinky v Praze 22 například zvedly letos školkovné o tři sta korun na patnáct set korun měsíčně. Na stejnou sumu se zvedlo školkovné v Praze 4, kde se doposud hradilo třináct set korun.
O třetinu stouplo školkovné také v městské části Praha 6. „Pro školní rok 2025/2026 byla po dohodě s ředitelkami a řediteli mateřských škol stanovena sjednocená výše úplaty ve všech mateřských školách Prahy 6 na 1400 korun měsíčně, což představuje navýšení o dvě stě korun,“ uvedla za městskou část vedoucí odboru školství Marie Kubíková (ODS). V Praze 11 se pak školkovné zvedlo o 150 korun na 1650 korun měsíčně.
V Olomouci je nově cena sjednocená
V ostatních krajských městech se nejčastěji cena za předškolní vzdělávání zvedla o sto až dvě stě korun. O dvě stě korun měsíčně podraží mateřské školy zřizované městem Jihlava. Rodiče zde od září zaplatí osm set korun. V Olomouci nově sjednotili cenu všech školek zřizovaných městem na 750 korun.
„Pro některé školky se výše úplaty nezměnila, pro jiné se zvedla o sto padesát korun,“ uvedla vedoucí olomouckého odboru školství Hana Fantová. „Kromě provozu školky používáme peníze také na výdaje spojené s aktivitami dětí, například uspořádání dětského dne, školního výletu nebo rozloučení s mateřskou školou,“ doplnila.
Školkovné letos zvedly i některé mateřinky v Ostravě. „Ke zvýšení částky došlo u městských obvodů Jih, Nová Bělá, Proskovice a Svinov,“ popsal ostravský mluvčí Jiří Havránek. Nejvíce se cena zvedá v Ostravě-Jih, z původních šesti set korun na 750. Ve Svinově jde o šedesát korun na aktuálních šest set korun, zbylé dvě ostravské části zvedly školkovné o sto korun na šest set.
V Liberci se školkovné na nadcházející školní rok pohybuje v rozmezí 681 až 1243 korun. „Ve školním roce 2024/2025 se úplata pohybovala mezi 532 a 1005 korunami,“ sdělila ČT Markéta Diessnerová z odboru školství.
Některé školky sice zdražily, ale cena se zvedla jen o jednotky procent. V Kladně budou například rodiče nově platit 850 korun měsíčně, což je zdražení o čtyřicet korun. V Ústí nad Labem zvedlo částku sedm z jednatřiceti školek, a to o padesát korun. „Výše úplaty se pohybuje v rozmezí od 600 korun do 850 korun,“ upřesnil tiskový referent Marek Lukinič.
Školky zdražují nejčastěji kvůli rostoucím provozním nákladům. Dalším důvodem je změna zákona, která platí od loňského září. „Rodiče pobírající přídavek na dítě mohou být osvobozeni od této platby a tím mateřským školám klesají příjmy. Tato ztráta příjmů musí být také nějak kompenzována, jinak by se snižovala kvalita poskytované péče – hygiena, teplo, pomůcky či opravy,“ vysvětlila ekonomka Jana Vystrčilová z jihlavské mateřské školy.
Legislativní změny ale loni zasáhly i rodiče. V lednu totiž došlo ke zrušení slevy na školkovné, kterou mohli uplatnit při ročním zúčtování daní.
V některých městech školkovné neporoste
V jiných krajských městech se naopak školkovné zvedat nebude, jelikož se ceny většinou měnily v loňském roce. To platí pro mateřinky v Hradci Králové, Pardubicích, Plzni, Karlových Varech, ve Zlíně či městské části Brno-sever.
Zatímco dříve si výši úplaty vypočítávaly školky samy, od loňska už částku stanovuje zřizovatel. Některé školky tak díky úpravě zákona loni naopak zlevnily. „Předtím byly ve městě rozdílné ceny v rozmezí pěti až devíti set korun školkovného,“ uvedla vedoucí odboru školství v Plzni Dagmar Škrlantová. Od loňského roku stanovilo město všude stejné školkovné ve výši sedmi set korun.
Některé školky vycházejí levněji také ve Zlíně, kde se měsíčně platí stejně jako loni šest set korun. Podle Kateřiny Králové z oddělení školství předtím přesahovala částka u některých zlínských školek i tisíc korun.