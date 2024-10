Navrhovaná novela zavádí minimální počty žáků, školy se ale slučovat nechtějí

Ředitelé i starostové jsou proti slučování malých škol. Reagují tak na novelu zákona navrhovanou ministerstvem školství, která by zavedla minimální počty žáků. Pokud obec zřizuje dvě a více škol, každá by měla mít nejméně dvě stě žáků. I proto, že teď je každý patnáctý učitel ředitelem. Takový stav šéf resortu Mikuláš Bek (STAN) označil za bizarní.

Například do mateřské školy v Plaňanech na Kolínsku chodí 75 dětí. Do základní školy ve stejném městě pak chodí 370 žáků. Tato školka by tak jednou mohla spadat pod větší školu.

Obě zařízení už částečně spolupracují. Například některé školkové třídy jsou včleněny do budovy školy. To je ale jediné slučování, které ředitel připouští. „My se tomu tady bráníme. Naštěstí místní zřizovatel takové nápady neměl, spíš jenom vždycky s humorem prohodil, že bychom se mohli sloučit,“ přiznal ředitel Základní školy Plaňany a člen rady Asociace ředitelů ZŠ Martin Šmahel. Smysl to podle něj nemá a obě organizace mají dost svých starostí.

Hodně práce mají třeba s administrativou, které ředitel věnuje většinu času v práci. „V roce 1996 jsem přebíral školu se třemi šanony, třemi razítky a klíči. Dnes to vypadá tak, že máme šanony v kanceláři, šanony v archivu, šanony všude,“ vyjmenovává ředitel.

Sloučení může ušetřit práci i peníze

Podle náměstka ministra školství Jiřího Nantla (ODS) se v případě sloučení povinná administrativa dá lépe zvládat, protože ve větší škole je možnost mít i větší počet administrativních pracovníků, kteří řediteli odlehčí.

Díky slučování by měl stát ušetřit peníze. Zařízení by mezi sebou mohla sdílet pedagogické i nepedagogické pracovníky.