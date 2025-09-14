Těžké formy atopického ekzému lze dnes léčit účinněji než dříve. Připomíná to světový den pacientů s tímto onemocněním, který letos připadá na neděli 14. září. Novou nadějí je moderní biologická metoda, vhodná už pro děti od půl roku.
Naději pro pacienty s atopickým ekzémem přináší biologická léčba
Karolíně se první červená ložiska rozvinula do těžké formy ekzému, když jí byl necelý rok. „Škrábala se přes den i v noci. Neměla možnost se vyspat a stejně tak ani my, protože jsme se jí snažili v tom bránit,“ popsala její matka Lenka Krejzová.
Ani masti, běžné léky, dietní opatření či hospitalizace nepomáhaly. Lékaři proto doporučili cílenou biologickou léčbu. Tu Karolína od svých pěti let dostává jednou měsíčně. „Terapie dokáže blokovat zánět. Pokud se ale vysadí, onemocnění se může vrátit,“ vysvětlil přednosta Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 2. LF UK Filip Rob.
„Po čtyřiceti pěti letech mě nic nesvědí“
Kůže je největší orgán lidského těla a i proto bývá léčba složitá. Olga Menzelová doufala, že jí chronické onemocnění v dospívání zmizí. Což se také někdy stává.
„Pro mě bylo největší trauma roky někomu podávat ruce, protože se našla spousta lidí, která řekla, fuj to je hrubá ruka. Děti se mě ve škole štítily,“ svěřila se Menzelová.
Stres ekzém ještě zhoršoval. Sama tak specialisty požádala o biologickou léčbu, kterou po roce zkoumání získala. Pojišťovna ji hradí jednou za čtrnáct dní. „Mě po 45 letech nic nesvědí a považuju to za naprostý zázrak, člověk lépe mentálně funguje, můžete se soustředit najednou,“ uvedla Menzelová.
Šíření osvěty
Loni dostávalo v Česku cílenou terapii přes dva tisíce lidí. Jen ve Vinohradské nemocnici se aktuálně léčí tři sta pacientů.
„Někde v Česku může být kolem dvaceti tisíc pacientů, kteří účinnou léčbu potřebují, chceme, aby to nevzdávali a hledali cestu dál,“ uvedl primář kliniky Spyridon Gkalpakiotis.
Olga Menzelová i rodina Krejzových na možnost nové léčby přišli náhodou. Také proto se zapojili do osvětového dne s tématem Moje kůže moje cesta.