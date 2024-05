Léky na cukrovku nebo ekzém by mohli předepisovat praktici

„Řada praktických lékařů je opravdu erudovaných a dokážou zhodnotit i kožní onemocnění velice dobře. Nicméně se nám stává i to, že jsou léky indikovány na špatné diagnózy,“ poznamenal zástupce přednosty Dermatovenerologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Kodet. Týká se to podle něj zejména kortikoidů.

Změna má ulevit přetíženým ordinacím

Praktici naopak záměr ministerstva zdravotnictví přivítali. Považují ho za přiblížení západním zvyklostem. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky je omezování preskripcí v Evropě spíše výjimečné. „Lékař ví, jaký by měl dát pacientovi lék, ví, že ho umí napsat, indikovat, ale díky administrativnímu omezení to nemohl udělat,“ podotkl.

Ministerstvo zdůvodňuje chystanou změnu hlavně dlouhými lhůtami na objednání k některým specialistům. Například oftalmologové jsou v některých krajích pro nové pacienty úplně nedostupní a jsou obory, kde se na vyšetření čeká kolem čtvrt roku. Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) zdůraznil, že praktici dostanou možnost předepisovat jen „ty léky, kde je to bezpečné, kde je to rozumné a výrazně to zjednoduší život pacientům“.

I Sdružení ambulantních lékařů připouští, že rozvolnění pravidel pro předepisování léků by mohlo přetíženým ordinacím poněkud ulevit. Přesto trvá na tom, že by měli specialisté každého pacienta vidět. Předseda sdružení Zorjan Jojko je přesvědčen, že by měli pacienti do specializovaných ambulancí dál docházet i na pravidelné kontroly.