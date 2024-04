Ministerstvo chce zastropovat doplatky na léky, aby je pojišťovny nemusely vracet

Teď ale ministerstvo zdravotnictví pracuje na změně, díky které by vracení peněz odpadlo. Nově by to fungovalo tak, že lidé, kteří limit přesáhnou, už nic doplácet nebudou. Chystanou úpravu resort řešil jak se zástupci zdravotních pojišťoven, tak i lékáren.

Neznamená to však, že teď by museli klienti o vrácení peněz žádat. Zdravotní pojišťovny jim je posílají automaticky, a to převodem na účet nebo složenkou. Například 95letá Milada Brandejsová užívá denně devět léků, osm je na předpis a jeden volně prodejný. Léky kupuje zpravidla jednou za dva měsíce, na delší dobu je lékař předepsat nemůže. Také jí pojišťovna peníze vrací. „Většinou přes tisíc korun nebo kolem tisíce. Skutečně jsem s tím spokojena,“ uvedla.

„Je to věc, která je extrémě propacientská. Usnadní to i fungování zdravotním pojišťovnám, protože nebudou muset vracet (peníze), celý ten proces se extrémě zjednoduší,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

„V momentě, kdy má pacient započítané doplatky a dosáhne ochranného limitu, by už nemusel na konkrétní léčivo doplácet. Systém elektronického receptu vlastně lékárníkovi řekne, aby doplatek už dále nevybíral,“ vysvětlil Dvořáček.

Týkat se to bude jen započitatelného doplatku. Jsou totiž léky, z jejichž ceny se do limitu započítává jenom část. „Započitatelná část je to, o čem diskutujeme. Lékárna si potom tyto částky bude v rámci běžného fakturování řešit se zdravotními pojišťovnami,“ řekl prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Ochranné limity jsou ve třech pásmech. Senioři starší sedmdesáti let a invalidé je mají nastavené na maximálně pět set korun ročně. U dětí do osmnácti let a lidí starších 65 let je hranice dvojnásobná, u ostatních je to pak pět tisíc korun.

Opoziční ANO podporu nevyloučilo

Na chystanou změnu se už pojišťovny připravují. „Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zahájila ICT konzultace o tom, jak by takové řešení mohlo vypadat, aby byla připravená na první kroky, které vzejdou ze změny zákona,“ uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová. „Týmy techniků a analytiků mapují situaci, co je potřeba po technické stránce učinit. Věříme, že se to snad včas podaří,“ dodal výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.