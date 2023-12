Na zledovatělých chodnících hrozí úrazy, poranění lidé mohou žádat náhradu škody u správců komunikací

Špatně nebo nedostatečně ošetřené chodníky představují riziko úrazu. Třeba Jan Pavlík si při pádu na sněhu poranil ruku a koleno. „Šel jsem přes parkoviště a předpokládal jsem, že to bude posypané, protože tam parkovala auta a lidé z nich vystupovali. Ale bohužel jsem to asi špatně odhadl,“ svěřil se Pavlík.

Na urgentním příjmu v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (ÚVN) denně ošetří okolo čtyřiceti pacientů s úrazem končetin. V těchto dnech i o polovinu víc. „Často máme nyní zlomeniny zápěstí, zlomeniny kosti pažní, ať už těsně nad loktem, nebo i v horní části kosti pažní,“ popsala situaci Karolína Hejčová, lékařka z Kliniky ortopedie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ÚVN.

Pacienti mohou žádat náhradu škody u správců komunikací. „Důležité je zmapovat si místo, kde se vám úraz stal. Ideální je si ho nafotit, dobré je mít svědka,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK HMP) Barbora Lišková. Potřebná je i zpráva od lékaře, ale žádost o náhradu není nutné podávat hned v den úrazu.

Úklidové čety ve městech

Od soboty se úklidové čety v Praze prakticky nezastavily. Pracují ve směnách a jejich hlavním pomocníkem je lopata. I přesto je řada pražských chodníků od soboty pokrytá sněhem nebo zmrazky. „My zmírňujeme následky zimy, to neznamená, že odstraňuje sníh stoprocentně,“ řekla Lišková.

„Když je opakovaný spad sněhu, což bylo dnes (v úterý) dopoledne, tak některé chodníky už zase mohou být bílé a vypadají jako neošetřené, ale ošetřené jsou,“ zdůraznila Lišková. TSK HMP se stará o 1750 kilometrů chodníků.

Podobná situace je v Ostravě, tam ale úklidové čety čistí 120 kilometrů chodníků. Sníh leží i v Brně, kde se technické služby starají o 90 kilometrů chodníků. „Primárně se ošetřují chodníky, které jsou ve svazích a přístupových cestách k tramvajím, obchodům a autobusovým zastávkám,“ řekl starosta městské části Brno-Bohunice Antonín Crha (KDU-ČSL).

Obleva s koncem týdne

První nápor zimy v úterý začal polevovat. Meteorologické stanice z Prahy a jihozápadu Čech dokonce hlásí oblevu. Ve středu však může na zmrzlou zem pršet, a tak se Česko musí připravit i na riziko ledovky, která oproti náledí z předchozích dnů klouže ještě víc, protože je hladká. V nížinách se s ní lidé mohou ve slabé vrstvě setkávat až do soboty. Při mrznoucích mlhách hrozí taky námraza na stromech a drátech.

Led a sníh ovšem leží také na střechách nebo z nich visí jako rampouchy. A pokud je na střeše o padesáti metrech čtverečních deset centimetrů sněhu, tak váží nejmíň 500 kilogramů. Mokrý sníh může být i dvojnásobně těžký.

Odpolední teploty mají do konce týdne stoupat nad nulu nejdřív v Čechách, na Moravě a ve Slezsku by měly zůstat do pátku ještě většinou pod nulou. V neděli ale maxima mohou být až do šesti stupňů Celsia a v pondělí dokonce do deseti deseti stupňů Celsia. Zbytky ledu pak rychle roztají a od úterý v nížinách nebude mrznout ani ráno.