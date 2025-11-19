Ministerstvo spravedlnosti plánuje zvýšit odměny a náhrady exekutorů


Ministerstvo spravedlnosti chystá navýšení odměn a náhrad pro exekutory, a to od prvního ledna 2026. Důvodem je zejména inflace z předchozích let, sdělil ve středu úřad. Zároveň odmítl kritiku Konsorcia dluhových poraden, podle nějž se vláda v demisi snaží změnu exekutorského tarifu prosadit rychle a mimo veřejnou kontrolu. Návrh ministerské vyhlášky nyní projednávají pracovní komise Legislativní rady vlády.

„Mění se hlavně výše minimální odměny v exekuci, ve které se vymáhá peněžité plnění. Dále se mění sazby odměn v exekuci k vymožení nepeněžitého plnění – vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci, provedení prací a výkonů – a právní úprava náhrady hotových výdajů,“ vyjmenovalo ministerstvo.

Upozornilo, že paušál náhrady hotových výdajů exekutorů je stejný už devatenáct let a minimální výše odměny se nezvýšila nikdy, naopak se snižovala.

Návrh novely vyhlášky
Ministerstvo spravedlnosti

U peněžitých exekucí, kde vymáhaná pohledávka na počátku nepřesahuje pět tisíc korun, má zůstat minimální odměna exekutora na výši dvou tisíc. U ostatních peněžitých exekucí se zvýší na tři tisíce korun. Pevné sazby odměn se zvýší také u exekucí mířících na nepeněžité plnění.

U vyklízení chce ministerstvo zohlednit složitost úkonu, a proto navrhuje rozčlenit nemovitosti do tří kategorií v závislosti na jejich výměře či podlahové ploše. Odměna pak bude záviset na tom, do jaké kategorie vyklízený objekt spadá.

U náhrad hotových výdajů bude mít exekutor u exekucí do pěti tisíc korun i nadále nárok na 3500 korun, v ostatních řízeních se má paušál zvýšit na 4500. Zvýší se také náhrady za ztrátu času a za doručení písemností.

Počet nových exekucí opět roste

Konsorcium dluhových poraden poukázalo na to, že ke zvýšení tarifu přistupuje ministerstvo v době, kdy počet nových exekucí opět roste – letos je jich už o padesát tisíc více než loni.

„Jde o návrh, který byl několik let pozastaven a nyní je otevírán až v závěru mandátu v době, kdy je vláda v demisi,“ upozornila iniciativa neziskových organizací, která takový postup označila za nelegitimní. Podle ní ministerstvo návrh neprobralo s organizacemi pracujícími s dlužníky ani k němu nevedlo odbornou diskusi nebo otevřenou veřejnou debatu.

Oddlužení může pomoci nejen lidem v exekuci. Provází ho však mýty a nejasnosti
Ilustrační foto

„Návrh jsme před i po meziresortním připomínkovém řízení opakovaně projednávali se zástupci neziskové organizace Člověk v tísni. V rámci připomínkového řízení se k němu kromě všech ministerstev vyjádřila například i zmocněnkyně vlády pro lidská práva,“ reagovalo na kritiku ministerstvo. Doplnilo, že návrh je navíc veřejně dostupný v elektronické knihovně Úřadu vlády.

Příslušný legislativní proces ohledně změny exekutorského tarifu začal podle ministerstva už na konci roku 2022, tedy v době, kdy úřad vedl Pavel Blažek (ODS). Blažek je advokát, jeho manželka exekutorka. Ministerstvo za Blažka zvýšilo tarif i advokátům a notářům. Tyto kroky rovněž zdůvodnilo inflací.

Ministerstvo spravedlnosti dostane 1,5 miliardy navíc
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS)

