Metnar chce snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Studio ČT24: Brífink k prioritám ministerstva vnitra
Zdroj: ČT24

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) je pro snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pod současných patnáct let. Zároveň chce zvýšit trestní sazby u trestných činů, kterých se v Česku nejčastěji dopouštějí cizinci, a odstrašit je tím od jejich dalšího páchání, uvedl ve středu. Na tiskové konferenci k prioritám resortu zmínil také personální stabilizaci bezpečnostních sborů či komplexní novelu cizinecké legislativy.

„Můj osobní názor je, že jsem pro. Věk pachatelů se snižuje, brutalita a agrese zvyšuje,“ odvětil Metnar na dotaz, zda by byl pro nižší věkovou hranici trestní odpovědnosti. Připomněl, že jako policista působil v Ostravě na oddělení vražd, kde se s brutalitou mladých pachatelů setkával. Tento trend je dle něj dlouhodobý.

Zvážení nižšího věku trestní odpovědnosti má vláda v programovém prohlášení – o této možnosti se debatuje delší dobu. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová loni označila za znepokojující nárůst počtu trestných činů s těžkými následky, kterých se dopouští děti, a to včetně vražd, loupeží či znásilnění. V té souvislosti upozornila na nedostatek dostupné psychologické a psychiatrické péče.

K trestné činnosti cizinců v tuzemsku Metnar řekl, že její podíl se nesnižuje a zůstává přibližně pětiprocentní. Chce proto, aby se zvýšily sazby u těch trestných činů, které jsou mezi cizinci nejfrekventovanější a „nejvíce narušují vnitřní pořádek a bezpečnost země“. Tento záměr je podle něj teprve ve fázi přípravy, takže nekonkretizoval, jakých trestných činů by se mohl týkat.

Nahrávám video
Poslanec Vít Rakušan (STAN) o prioritách ministerstva vnitra
Zdroj: ČT24

Komplexní novela cizinecké legislativy

Resort vnitra zároveň chystá komplexní průřezovou novelu cizinecké legislativy. Návrh zákona o pobytu cizinců, který už vnitro předložilo v lednu, má podle ministerstva posílit možnost zrušit pobyt pachatelům trestných činů. Vláda by podle resortu na základě nové právní úpravy měla moci lépe určovat, proč a kolik cizinců do tuzemska přijde.

Chystaná komplexní novela je pak dle Metnara založena na několika principech – na zpřísnění postihů v souvislosti s nelegálním pobytem, převaděčstvím a trestnou činností, na zamezení zneužívání sociálního systému a na efektivnější kontrole dodržování pravidel pobytu cizinců v Česku. „Cílem těchto kroků je nastavit jasná, srozumitelná a vymahatelná pravidla, která budou chránit bezpečnost občanů a zajistí férový a funkční systém pro ty, kteří v tuzemsku pobývají,“ nechal se slyšet ministr.

Podle údajů vnitra žilo v tuzemsku na konci loňského roku legálně 1 131 197 cizinců s povoleným pobytem, tvořili tak 10,38 procenta populace. Proti předchozímu roku se jejich počet zvýšil o asi 37 tisíc, tedy o 3,4 procenta.

Nejvíce bylo Ukrajinců, následovali Slováci, Vietnamci a Rusové. Statistiky nezahrnují cizince, kteří jsou v Česku na základě krátkodobého schengenského víza, ani bezvízové a neregistrované občany Evropské unie.

Jurečka hájí přínos ukrajinských pracovníků. Bartůšek upozornila na „jednu stranu mince“
Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Nikola Bartůšek (Přísaha) v Událostech, komentářích

Metnar chce zvýšit platy

Ministr vnitra dále uvedl, že se chce zaměřit na personální stabilizaci sborů policistů a hasičů. Ve středu zopakoval, že chce navyšovat platy příslušníků postupně tak, aby nástupní platy po absolvování povinné přípravy dosáhly padesáti tisíc korun.

„Víme, že jednorázové navýšení platů nestačí. Letos jsme sice zachovali pětiprocentní růst, tím to však nekončí. V navyšování odměňování musíme pokračovat po celé volební období, abychom platy dostali na konkurenceschopnou úroveň odpovídající významu a náročnosti jejich služby,“ prohlásil Metnar. O tom, jak bude navyšování pokračovat, se podle něj nyní vede odborná debata.

Doplnil, že by každý rok měly nástupní platy příslušníkům stoupnout o pět procent, což vyjde na přibližně 2,7 miliardy korun ročně. Na konci volebního období by tak měly nástupní platy vzrůst včetně letošního navýšení dohromady o pětinu, čímž podle něj na avizovanou výši dosáhnou.

Peníze na vyšší platy policistů a hasičů chce vláda vzít z resortu obrany
Zásah u požáru v Bruntále

Tým reagující na kybernetické útoky

Metnar rovněž zvažuje vytvoření nadresortního týmu, který by byl schopný rychle zasáhnout v případech závažných kybernetických útoků u jednotlivých centrálních úřadů. Ministr připomněl, že se závažnými kyberútoky se v posledních letech potýkal i jeho úřad. Nyní je vyhodnocuje ve spolupráci s odborníky.

O kyberútoku na jeden ze systémů ministerstva informoval Metnarův předchůdce Vít Rakušan (STAN) loni v létě. Uvedl tehdy, že možnou variantou incidentu je zapojení aktéra cizí státní moci. Při útoku podle něj neunikly osobní údaje občanů, ani tajné informace státu.

Kybernetická bezpečnost je dle Metnara jednou z klíčových oblastí fungování státu a její rozvoj jmenoval mezi osmi prioritami ministerstva pro nadcházející volební období, mezi něž rovněž zahrnul problematiku kritické infrastruktury.

Útočí rychle a ve vlnách. Aktivita hackerů nepolevuje
Ilustrační foto

Výběr redakce

Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu. Slovensko zavádí stav ropné nouze

Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu. Slovensko zavádí stav ropné nouze

11:00Aktualizovánopřed 5 mminutami
Metnar chce snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti

Metnar chce snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti

před 6 mminutami
Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi

Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi

před 47 mminutami
EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

04:26Aktualizovánopřed 55 mminutami
USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

03:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

před 1 hhodinou
Do čela Lesů ČR se vrací Vojáček

Do čela Lesů ČR se vrací Vojáček

před 6 hhodinami
Výpadky proudu a odpadky v ulicích. Americké embargo omezuje životy Kubánců

Výpadky proudu a odpadky v ulicích. Americké embargo omezuje životy Kubánců

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Metnar chce snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) je pro snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pod současných patnáct let. Zároveň chce zvýšit trestní sazby u trestných činů, kterých se v Česku nejčastěji dopouštějí cizinci, a odstrašit je tím od jejich dalšího páchání, uvedl ve středu. Na tiskové konferenci k prioritám resortu zmínil také personální stabilizaci bezpečnostních sborů či komplexní novelu cizinecké legislativy.
před 6 mminutami

Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat čtyři lidi v souvislosti s brněnskou bytovou kauzou. Obvinění podle policie manipulovali v letech 2020 až 2022 přidělování městských bytů a nebytových prostor v Brně a přijímali za to úplatky, sdělil České televizi náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Vyšetřovatelé viní dva lidi z účasti na organizované zločinecké skupině, ze zneužití pravomoci úřední osoby a z přijetí úplatku. Další dva lidé pak dle policie s přijetím úplatku pomáhali.
před 47 mminutami

EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

Stát zavede nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu, oznámila ve středu ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Součástí návrhu bude výjimka EET OFF, určená pro nejmenší podnikatele. Zavedení EET 2.0 si Schillerová vytkla jako jeden ze svých cílů v boji se šedou ekonomikou a s daňovými úniky. Ministryně bude ve středu od 18:28 hostem pořadu Interview ČT24.
04:26Aktualizovánopřed 55 mminutami

Dodávky pomoci Ukrajině jsou čím dál nebezpečnější, uvádějí humanitární organizace

České humanitární organizace loni pomohly 880 tisícům Ukrajinců. Informovali o tom zástupci organizací, podle nichž jsou dodávky pomoci stále nebezpečnější. Za čtyři roky od začátku plnohodnotné ruské invaze vybrali Češi na humanitární pomoc napadené zemi přes 3,4 miliardy korun, dodaly organizace. Už dříve upozornily, že aktuální návrh státního rozpočtu podporu Ukrajiny výrazně omezuje. Podle organizace Dárek pro Putina roste podpora Čechů pro nákup zbraní pro bránící se zemi.
před 3 hhodinami

Červený povede resort „jak se sluší a patří“, tvrdí Šťastný. Svárovská mluví o nevhodnosti Motoristů

Jmenování nominanta Motoristů Igora Červeného ministrem životného prostředí předpokládá prezident Petr Pavel v pondělí. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) hájí nového kandidáta, dle něj bude řídit resort „jak se sluší a patří“. Podle členky sněmovního výboru pro životní prostředí Gabriely Svárovské (Zelení, klub Pirátů) je jakýkoli kandidát Motoristů do čela tohoto resortu nevhodný. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 5 hhodinami

Do čela Lesů ČR se vrací Vojáček

Generálním ředitelem státního podniku Lesy České republiky (LČR) bude Josef Vojáček. Podnik vedl již v letech 2018 až 2021, tedy v době druhé vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Dosavadního generálního ředitele Dalibora Šafaříka ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal 14. ledna.
před 6 hhodinami

Zájem o sdílení elektřiny roste

Do sdílení elektřiny se v Česku zapojilo už přes 36 tisíc účastníků. Přidat by se k nim mohl například i Martin Požárek, který si před třemi roky nechal nainstalovat fotovoltaiku kvůli rostoucí ceně elektřiny. V létě mu ale elektřina přebývá, a tak zvažuje její sdílení. Zájem o takovou možnost je stále větší. Pro zapojení je nutná registrace u Elektroenergetického datového centra. Dodavatel energie pak dokáže pomocí algoritmu spárovat zájemce, i když se neznají. Služba stojí 420 korun za nasdílenou megawatthodinu.
před 9 hhodinami

Zrušením nákupu F-35 by vznikla škoda asi třicet miliard, řekl Babiš

Pokud by se zrušil nákup amerických stíhaček F-35 pro českou armádu, vznikla by škoda asi třicet miliard korun, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Nová vláda v projektu pokračuje, i když zástupci vládních hnutí ANO a SPD před volbami mluvili o jeho přehodnocení a zrušení. Babiš také v úterý zpochybnil plány na růst rozpočtu ministerstva obrany v příštích letech, které v úterý při jednání sněmovního výboru pro obranu prezentoval ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
před 18 hhodinami
Načítání...