Na letošní říjnové volby do Poslanecké sněmovny půjde ze státního rozpočtu téměř 770 milionů korun. To je přes sto milionů více než při sněmovních volbách před čtyřmi lety. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Jedním z důvodů navýšení je i zavedení korespondenční volby.
Letošní sněmovní volby budou zřejmě vůbec nejdražší
„Výdaje na volby 2025 jsou rozpočtovány v celkové výši 768 962 000 korun. Půjde tak o nejdražší sněmovní volby,“ uvedl pro ČT mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Jedním z důvodů navýšení je podle něj i zavedení korespondenční volby.
Ve srovnání s předchozími sněmovními volbami jde o nárůst. V roce 2017 bylo rozpočtováno na sněmovní volby zhruba půl miliardy, z toho bylo nakonec utraceno přes 343 milionů. O čtyři roky později (2021) bylo rozpočtováno už více než 660 milionů korun, z toho pak bylo ve skutečnosti vyčerpáno přes 477 milionů. Údaje vyplývají z dat ministerstva financí.
Korespondenční hlasování
Ministerstvo zahraničí vyčíslilo své náklady na letošní volby přibližně na 25 milionů korun. Částka zahrnuje zasílání dokumentace voličům, distribuci materiálů na ambasády a konzuláty i přípravu jejich průběhu. „Náklady budou oproti minulým volbám úměrně vyšší, protože se poprvé umožní korespondenční hlasování,“ řekl pro ČT mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Podle ministerstva zahraničí budou moci lidé volit na 108 zastupitelských úřadech České republiky po celém světě, nebo využít korespondenční hlasování.
Přes 70 milionů pro Český statistický úřad
Český statistický úřad letos předpokládá výdaje ve výši asi 72 milionů korun. V roce 2021 to bylo 68 milionů. „Nárůst zhruba o šest procent je dán i růstem cen materiálu a služeb oproti období před čtyřmi roky,“ vysvětlil mluvčí úřadu Jan Cieslar.
Podle mluvčí ministerstva vnitra Hany Malé přesáhnou výdaje na tisk, kompletaci a distribuci hlasovacích lístků a další materiály částku sto milionů korun. Policie k tomu připočte asi 32 milionů, zejména na pohotovostní služby a přesčasy.
Podle ministerstva vnitra dostanou obce dohromady 495 milionů korun. Většina této částky připadne na odměny pro členy okrskových volebních komisí, kterých bude podle odhadu do sto tisíc. „Odměny pro členy komisí se naposledy navyšovaly v roce 2018, další zvýšení přinese až vyhláška účinná od ledna roku 2026,“ uvedla pro ČT mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.
Definitivní účet přijde po volbách
Podle ministerstva financí jsou všechny prostředky na volby rozpočtované centrálně ve Všeobecné pokladní správě. Odtud se následně přerozdělují jednotlivým ministerstvům, policii nebo obcím. Skutečné náklady proto bývají nižší než schválený rozpočet. V letošním roce bylo k 2. září z plánovaných 768 962 000 korun už vyčerpáno 486 046 000 korun. Konečný účet ale bude známý až po finálním vyúčtování voleb. Už teď je ale toto číslo vyšší než celkový účet za sněmovní volby před čtyřmi lety.