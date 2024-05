Kupka chce v příštím roce na rozvoj dálnic a železnice o 30 miliard víc než letos

Po dokončení bude konsorcium firem dálnici pětadvacet let provozovat a udržovat. Stát by měl za její využívání zaplatit necelých osmnáct miliard.

Letos má Státní fond dopravní infrastruktury k dispozici sto miliard na nové projekty a dalších padesát na opravy a provoz. Podle opozice je objem financí nedostatečný. Podle ANO navýšení o třicet miliard stačit nebude. „V příštím roce by se měl (Kupka) pohybovat mezi 180 až 200 miliardami korun. Cokoliv, co bude pod sto osmdesát miliard, považuji za neúspěch,“ uvedl místopředseda hnutí Karel Havlíček.

„Čím vyšší budou investice, tím lépe ekonomika pojede,“ uvedl místopředseda SPD Radim Fiala.

Jak zkrátit přípravu projektů?

Nejde ale jen o finance. Zatímco v Česku v předchozích letech trvala příprava projektů často až třináct let, v sousedním Německu je to v průměru kolem sedmi. Změnit to má nově vzniklý Dopravní a energetický stavební úřad, který funguje od ledna.

Loni se v Česku otevřelo patnáct kilometrů nových dálnic. Letos by měla celková délka dokončených úseků přesáhnout 118 kilometrů. Pro příští rok se počítá s 52 kilometry. „Zavázali jsme se k tomu, že do roku 2033 dostavíme základní dálniční síť v ČR. A k tomu je potřeba dostavět ještě zhruba šest set kilometrů, takže když si to vydělíte deseti, tak je to minimálně 60 kilometrů ročně a možná i více,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Na kolejích se aktuálně uskutečňuje 76 projektů. Přes 350 investičních akcí Správa železnic připravuje.