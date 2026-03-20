Králíček skončí jako zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost

Poslanec Robert Králíček (ANO) oznámil, že po zhruba dvou měsících končí jako vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Ačkoliv se oběma oblastem věnuje dlouhodobě, šíře agendy mu podle něj neumožňuje práci skloubit s výkonem mandátu poslance a funkcí místopředsedy poslaneckého klubu ANO. Tématům se bude nadále věnovat ve sněmovně.
Funkci zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost vytvořila vláda Andreje Babiše (ANO) v lednu, Králíček se jí ujal s účinností od 12. ledna. Pozice má podle vlády umožnit systematickou a dlouhodobou koordinaci klíčových strategických projektů v oblastech digitalizace, kybernetické bezpečnosti, hybridní obrany, krizového řízení a ochrany kritické infrastruktury.
Králíček v pátek oznámil, že se rozhodl funkci opustit. „Oběma oblastem se věnuji dlouhodobě, přesto mi šíře agendy neumožňuje vše skloubit s prací poslance a místopředsedy poslaneckého klubu hnutí ANO,“ napsal. Dodal, že neumí dělat práci jen napůl, rozhodl se proto pokračovat jen v roli poslance.
Zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost působí při Úřadu vlády, podle statutu ho jmenuje a odvolává kabinet na návrh premiéra. Má za úkol vyhodnocovat bezpečnostní situaci a předkládat vládě návrhy na opatření k posílení odolnosti Česka.
Na základě dohody s ministry by se měl podílet na výběru ředitele Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), Digitální a informační agentury (DIA), Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Centra dopravních informačních systémů, firmy ČD-Telematika či Vojenského technického ústavu (VTÚ). Je i členem vládní rady pro informační společnost a Ústředního krizového štábu.