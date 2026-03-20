Králíček skončí jako zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Poslanec Robert Králíček (ANO) oznámil, že po zhruba dvou měsících končí jako vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Ačkoliv se oběma oblastem věnuje dlouhodobě, šíře agendy mu podle něj neumožňuje práci skloubit s výkonem mandátu poslance a funkcí místopředsedy poslaneckého klubu ANO. Tématům se bude nadále věnovat ve sněmovně.

Funkci zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost vytvořila vláda Andreje Babiše (ANO) v lednu, Králíček se jí ujal s účinností od 12. ledna. Pozice má podle vlády umožnit systematickou a dlouhodobou koordinaci klíčových strategických projektů v oblastech digitalizace, kybernetické bezpečnosti, hybridní obrany, krizového řízení a ochrany kritické infrastruktury.

Králíček v pátek oznámil, že se rozhodl funkci opustit. „Oběma oblastem se věnuji dlouhodobě, přesto mi šíře agendy neumožňuje vše skloubit s prací poslance a místopředsedy poslaneckého klubu hnutí ANO,“ napsal. Dodal, že neumí dělat práci jen napůl, rozhodl se proto pokračovat jen v roli poslance.

Zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost působí při Úřadu vlády, podle statutu ho jmenuje a odvolává kabinet na návrh premiéra. Má za úkol vyhodnocovat bezpečnostní situaci a předkládat vládě návrhy na opatření k posílení odolnosti Česka.

Na základě dohody s ministry by se měl podílet na výběru ředitele Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), Digitální a informační agentury (DIA), Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Centra dopravních informačních systémů, firmy ČD-Telematika či Vojenského technického ústavu (VTÚ). Je i členem vládní rady pro informační společnost a Ústředního krizového štábu.

Aktuálně z rubriky Domácí

Otevřela se zmodernizovaná stranice metra B Českomoravská

Cestující pražské MHD mohou od pátečního dopoledne znovu využívat stanici linky metra B Českomoravská. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po rekonstrukci, která trvala přes 14 měsíců. Město usilovalo o její zprovoznění před začátkem mistrovství světa v krasobruslení, které se koná v přilehlé O2 areně od 24. do 29. března.
před 47 mminutami

Prezident podepsal státní rozpočet

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Podepsaný rozpočet vyjde ještě v pátek ve Sbírce zákonů a v sobotu začne platit. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
před 1 hhodinou

Energetici doporučují pracovat z domu, jezdit MHD a nelétat

Podpora veřejné dopravy, snížení rychlostních limitů na dálnicích alespoň o deset kilometrů v hodině, vyhýbání se letecké dopravě, práce z domova, pokud je to možné, podpora spolujízdy či podpora vaření na elektřině. To jsou příklady doporučení pro vlády, podniky a domácnosti, která představila Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Jejich cílem je zmírnit ekonomické dopady současné energetické krize způsobené válkou na Blízkém východě.
před 2 hhodinami

VideoV debatě o změnách pravomocí prezidenta mluví politici o naschválech

Sněmovní ústavně-právní výbor schválil návrh, který má prezidenta republiky připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Místopředseda výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), který je autorem návrhu, tvrdí, že jde o princip, ne o konkrétní postavy. Prohlásil také, že „jsme zažili z jeho (prezidentovy) strany mnoho různých naschválů“ či snah jít na hranu nebo za ni. Vnímá to jako zpřesnění pravomocí při kontrasignaci. Místopředseda téhož výboru Karel Dvořák (STAN) vnímá návrh naopak jako „naschvál vládní koalice vůči prezidentovi“. Má prý několik úskalí – vnímá ho procesně jako přílepek, který dle něj není v souladu s ústavou, boří to i ústavní zvyklosti. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 2 hhodinami

VideoProti chřipce by mohli začít očkovat i všichni odborní lékaři a sestry

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) navrhl rozšíření odborníků, kteří budou moci očkovat proti chřipce. Týkat se má kromě lékárníků i všech odborných lékařů a všeobecných sester. Vojtěch chce návrh poslat v polovině roku do připomínkového řízení. Lékařská komora má proti očkování v lékárnách výhrady. Stát podle ní musí hledat účinnější nástroje, jak proočkovanost zvýšit.
před 3 hhodinami

V pardubické průmyslové zóně hořely dvě budovy, hasiči požár dohašují

V průmyslové zóně v Pardubicích od časného pátečního rána hořela skladovací hala a oheň se rozšířil na administrativní budovu, která stojí vedle. Hasiči proto vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Okolo osmé hodiny ranní hasičský sbor na síti X informoval, že dohašují skrytá ohniska. Odhadovanou výši škody ani příčinu požáru zatím neuvedli. Podle mluvčího hasičů Miroslava Poláka nikdo nebyl zraněn.
před 3 hhodinami

Policie eviduje za letošek osm případů zneužití identity k výrobě pornografie

Za první dva měsíce letošního roku zaznamenala policie osm skutků klasifikovaných jako zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření. Vyplývá to ze statistik kriminality publikovaných na jejích webových stránkách. Nový trestný čin zavedli zákonodárci v rámci loňské novely trestního zákoníku, která nabyla účinnosti začátkem tohoto roku. Doplněním nového paragrafu cílili zejména na deepfake pornografii vytvořenou s pomocí umělé inteligence.
před 3 hhodinami
