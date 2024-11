Konec režimu jsem si uvědomil na velvyslanectví Sovětského svazu, říká Klíma

„Poroba je horší než smrt. O svobodu se musí bojovat, ale nelze bez ní žít,“ křičel 17. listopadu 1989 do mikrofonu studentský vůdce Martin Klíma, jenž stál u samého počátku sametové revoluce. Burcujícím projevem ke studentům pomohl rozdmýchat odhodlání, které je dovedlo až na Národní třídu a které už pak komunistický režim nedokázal zastavit. V současnosti úspěšný herní vývojář v Interview ČT24 mluvil o jedné z nejzásadnějších kapitol tuzemských dějin. S odstupem 35 let přiznal, že o potenciálních důsledcích svého počínání v danou chvíli vůbec nepřemýšlel.

„Nemluvil jsem ale sám za sebe,“ zdůraznil Klíma s tím, že projev vznikl jako kolektivní dílo studentského hnutí Stuha. „Napsal jsem část, ale pak jsme ho s ostatními upravovali a vypilovali,“ doplnil.

Samotná manifestace, která začala na Albertově v pátek 17. listopadu v 16:00 zpěvem písně Gaudeamus igitur, byla podle něj výjimečná. „Zejména proto, že byla organizovaná ve spolupráci se Socialistickým svazem mládeže (SSM). Byla tudíž oficiální, kolegiální. Z toho také vyplynulo, abychom SSM ukázali projev předem ke schválení, takže jsme se snažili o to, aby v něm zaznělo maximum možného z toho, co si myslíme, a přitom, aby to prošlo přes schvalování,“ vzpomínal Klíma.

O možných důsledcích v ten moment nepřemýšlel. „Nepřemýšlel jsem o tom, co by se mi mohlo stát. Nepředstavoval jsem si, jak špatně by to mohlo dopadnout,“ pokračoval Klíma a později přidal, že mladý člověk má přirozenou víru v to, že věci jde měnit. „Nevidíte tu složitost situace a nevidíte obrovskou setrvačnost a počet překážek.“