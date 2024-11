Stovkám disidentů vzrostla penze, prominentům režimu klesla

O 300 korun za každý započatý rok ve funkci či službě pro komunistický režim se snižuje zásluhová procentní výměra penze, v níž se odráží výše výdělků a odpracované roky. Týká se to lidí, kteří od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 byli členem či kandidátem ústředního výboru komunistické strany, vedoucím tajemníkem stranických krajských, okresních či obvodních výborů, členem vlády, předsedou Národního shromáždění, zemských, krajských a okresních národních výborů a Nejvyššího soudu. Spadají sem také generální prokurátoři, generálové a plukovníci armády, bezpečnosti či státní bezpečnosti a rovněž členové Hlavního štábu lidových milicí.

„Je to symbolická tečka s odstupem 35 let, kterou lze dnes ještě udělat. Je to symbolické vyrovnání se s minulostí a některými křivdami, které byly páchány,“ poznamenal Jurečka.

Žádost o dorovnání penze může za odpůrce a odpůrkyně režimu nově podávat i Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). „Máme vypracovaný okruh osob, v současné době disidenty a disidentky oslovujeme. Nemůžeme to udělat bez jejich souhlasu. Musím říct, že mě překvapilo, že se to týká i velmi známých osobností z doby disentu,“ řekl ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna.

Kudrna: Na spravedlnost není nikdy pozdě

Podle Jurečky se připravuje novela, podle které by se penze mohla krátit dalším prominentům totalitního režimu. Týkala by se členů ústřední kontrolní a revizní komise komunistické strany, vedoucích oddělení ústředního stranického výboru, krajských a okresních náčelníků lidových milicí, církevních a ideologických tajemníků krajských a okresních výborů strany, vedoucích operativních útvarů státní bezpečnosti a operativců z útvarů boje proti vnitřnímu nepříteli.

Vláda by měla projednat také návrh zákona na odškodnění lidí, které státní bezpečnost donutila v 70. a 80. letech vystěhovat se z Československa v takzvané akci Asanace či podobných. Získat by mohli sto tisíc korun. Druhá norma by upravila odškodnění lidí, nad kterými byl takzvaný ochranný dohled. Podle ředitele ÚSTR Kudrny by oba zákony mohly začít platit od příštího roku.

„Jsou hodnoty, které nelze vyčíslit penězi. Na spravedlnost není nikdy pozdě. Je dobře, že odškodňujeme naše hrdiny druhého a třetího odboje. Stejně tak bychom neměli zapomínat na to, že každé zlo má konkrétní tvář,“ uvedl Kudrna.