Jurečka chce změnit nadregionální sociální služby, část by mohla spadat pod kraje

ČTK

, den

9. 4. 2024 Aktualizováno před 34 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24

Tisková konference ministra Jurečky (zdroj: ČT24)

Ministerstvo práce chystá změny v poskytování nadregionálních sociálních služeb, na které poskytuje dotace. Od roku 2026 chce nastavit jejich novou síť. Část služeb, mezi které spadají třeba krizové linky, by se podle plánu mohla přesunout pod kraje. Vedení resortu o tom chce jednat s nimi i s poskytovateli péče, řekl v úterý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Řada poskytovatelů péče návrh kritizuje. Obávají se omezení financí a dostupnosti poradenství či krizové podpory pro potřebné. Žádají změny.

„Síť nebyla definována zákonem, my tento stav napravujeme... Stát se k ní (nadregionální síti) hlásí, počítá s ní a je připraven ji financovat,“ uvedl Jurečka. Podle něj je potřeba v nastavení „udělat pořádek“ a dohlížet na efektivitu a nákladovost. Ministr zmínil, že právní neukotvení či nehospodárnost zjistil audit. Změnu pravidel poskytování nadregionálních služeb upravuje poslanecká novela o sociálních službách, kterou předložil Jurečka spolu s dalšími poslanci. Předloha je před závěrečným schvalováním. Podle návrhu by měla vzniknout síť, kterou by sestavilo ministerstvo práce. Patřit do ní má taková potřebná péče, kterou nemohou zajistit kraje. Toto vymezení by mělo podle záměru platit od letošního července, síť by měla být nastavena ale až od ledna 2026. „V roce 2024 a 2025 bychom vedli jednání s kraji a poskytovateli, o kterých si myslíme, že by charakterem a rozsahem měli být v krajské síti. Nestane se, že by služba zůstala ve vzduchoprázdnu. Garantujeme, že proces (přeměny) bude bezpečný,“ ujistil ministr.

Tisková konference ke změnám v nadregionálních sociálních službách (zdroj: ČT24)

Žadatelé o dotace Mezi nadregionální či celostátní služby patří krizové linky, sociální a právní poradenství či sociální rehabilitace. Celkem jich je letos 231. Poskytovatelé péče na každý rok žádají o dotace. Loni ministerstvo rozdělilo 1,5 miliardy korun, letos o 20 milionů více. Organizace prosazují změnu připravované Jurečkovy poslanecké novely. Navrhují, aby se dosud fungující služby překlopily do zamýšlené sítě. Stěžují si na nejistotu a varují před omezením služeb pro potřebné. Usilují o to, aby jejich návrh podali ve sněmovně opoziční poslanci. „Reálně nadregionální poskytovatelé zajišťují péči asi pro 400 tisíc lidí ročně. Je to stejné jako počet obyvatel Brna. Kdybychom tyto služby škrtli, dopad by byl veliký,“ upozornil v úterý na tiskové konferenci David Pospíšil z Unie sociálních služeb ČR. Podle něj ministerstvo mění podmínky dotací v posledních dvou letech a část služeb kvůli nedostatku peněz končí. Pospíšil tvrdí, že komunikace s resortem vázne. Unie tak nemá oficiální informace o tom, kdo z provozovatelů by měl za necelé tři měsíce zůstat v nadregionální síti. Organizace se obávají toho, že většina z nich vypadne. „Máme kusé informace, že by se to mělo týkat značné části poskytovatelů, ale jak velké a jakých konkrétních sociálních služeb nebo konkrétních poskytovatelů, to v tuto chvíli oficiálně nevíme,“ podotkl Pospíšil.