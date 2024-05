Jedním z kandidátů na post ministra pro vědu je Marek Ženíšek. Potvrdil to ČT

„Je potřeba, aby kandidáta projednalo předsednictvo strany a schválil ho výkonný výbor. Ten se zítra (v úterý) určitě ještě nesejde, tudíž zítra definitivně to jméno mít ještě nebudeme,“ podotkl místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

TOP 09 by dle koalice neměla otálet

Poslanec Marek Ženíšek České televizi řekl, že jedním ze zvažovaných jmen je to jeho. Na Úřadu vlády s bývalou ministryní neformálně jednal. V minulosti pracoval jako náměstek ministrů spravedlnosti a zdravotnictví.

„Pro mě bylo důležité jako pro straníka a dlouholetého přítele Heleny, abych slyšel její názor. Jak ona vnímá situaci — jestli tam, ať už nastoupí kdokoliv, existují nějaká slabá místa,“ poznamenal Ženíšek.

Podle zástupců koalice by strana neměla s představením kandidáta otálet. „Po té ne úplně povedené nominaci by bylo v zájmu stability vlády, klidu ve vládní koalici, aby nominace přišla pokud možno co nejrychleji,“ míní ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Já jsem přesvědčen, že jsme to schopni všechno zrealizovat během několika týdnů,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS).