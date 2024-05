Je třeba být víc jako Švýcarsko, včetně změny ústavy, říká Tomáš Raždík ze Švýcarské demokracie

Zástupci všech stran a hnutí, které letos kandidují do Evropského parlamentu, dostávají postupně prostor na ČT24. První místopředseda hnutí Švýcarská demokracie chce opakovat referendum o vstupu do Evropské unie za podle něj férovějších podmínek, než tomu bylo v roce 2004. Za velký vzor fungování státu si bere Švýcarsko, k jehož podobě by chtěl Česko přiblížit, například i prostřednictvím změny ústavy.

Jak hodnotíte naše členství v Evropské unii za uplynulých víc než dvacet let?

Podstata toho problému s Českou republikou a Evropskou unií a toho vztahu je v tom, že ten vstup, to referendum, bylo zmanipulováno státem. Stát vyčlenil dvě stě milionů korun za kampaň, ve které byly občanům řečeny pouze výhody členství v EU a nevýhody byly zamlčeny. Čili nám se podařilo se značným úsilím na ten volební lístek dostat kousek pravdy, i když nám v tom ministerstvo vnitra bránilo, a čili název celé naší koalice zní takto: „Referendum o vstupu ČR do EU v roce 2003 bylo zmanipulováno státem placenou kampaní za dvě stě milionů korun, která občanům sdělila pouze výhody členství, nevýhody byly zamlčeny – i přesto z 8,3 milionu voličů pouze 3,5 milionu hlasovalo pro vstup (4,8 milionu voličů bylo proti nebo nehlasovalo). Švýcaři se stali jedním z nejbohatších národů světa a členy EU nejsou. Vztahy s EU řeší prostřednictvím Evropského sdružení volného obchodu a bilaterálních smluv. Vydáme se stejnou cestou.“

Čili to naše poselství, které chceme říct v těchto volbách, které v podstatě nikdy nebylo řečeno, je to, že je potřeba opakovat referendum. Než se budeme bavit o tom, co budeme dělat v EU, jak to budeme dělat, prosazovat, tak je potřeba udělat objektivní, nepodvodné referendum, kde budou řečeny argumenty pro i proti vstupu, což se nikdy nestalo. Jenom takové přirovnání, jak se dělá referendum v politicky civilizovaném státě: řekněme si příklad Švýcarska, ti v roce 1992 měli referendum o případném vstupu Švýcarska do evropského hospodářského prostoru. Každý volič obdržel od státu brožurku, ve které byly popsány argumenty pro a proti vstupu, na několika stranách byly rozebrány argumenty, otázky jako politická izolace, hospodářská izolace Švýcarska, mzdy, nezaměstnanost a tak dále. Čili když se začneme bavit o EU, tak je potřeba opakovat referendum.

Krom toho tématu, které jste tady zmínil, která další dvě témata jsou pro tyto volby klíčová?

Naše klíčové téma je říct si tu pravdu a jeden z těch argumentů jsou třeba mzdy. My jsme do EU vstupovali s tím, že nás to potáhne nahoru, ale na grafu vidíme, jak se vyvíjely mzdy v České republice a jak se vyvíjely v sousedním Německu a Rakousku. Když se na to podíváte, tak vidíte, že jsme se nikam neposunuli. O nějakou inflaci vzrostly naše mzdy i mzdy Rakušanů a Němců, ale my jsme pořád na čtyřiceti procentech toho, co Rakušané a Němci. Čili nás ta EU nahoru nijak zásadně nepotáhla a mezitím Švýcaři, abychom si to řekli v nějakých číslech: český hrubý plat zhruba nějakých 40 tisíc korun, Rakušani, Němci, v přepočtu nějakých 100 tisíc korun, Švýcaři mají 6,5 tisíce franků, to je nějakých 150 tisíc korun. Jenom to, co si řekneme o mzdě.

Pak když jsme vstupovali do EU, abychom vytvořili společnou hospodářskou prosperitu, že podpoříme jeden druhého, volný trh, volný pohyb pracovních sil, tak by člověk očekával, že nás to pozvedne i co se týká hospodaření státu, že vyděláme víc peněz, budeme splácet státní dluhy. Ale opak je pravdou: graf ukazuje, jak se vyvíjelo zadlužení celé EU. Od našeho vstupu vzrostlo asi o 20 procent HDP, naopak Švýcaři, kteří nejsou v EU, snižují úspěšně státní dluh asi o 20 procent HDP.