Českem se v poledne rozezněly zvony, lidé drželi za oběti střelby minutu ticha

„Stále jsme všichni svým způsobem nějak v šoku z toho, co se stalo,“ řekl na úvod bohoslužby Graubner. „Je třeba, abychom jasně odsoudili to, co se stalo, a zároveň abychom se podívali dopředu,“ dodal. Každý člověk podle něj musí objevit svůj podíl na šíření zla a najít odvahu ke změně myšlení. Společnost podle něj dostatečně nevnímá příčiny a důsledky a ztrácí schopnost naslouchat druhým přímo. „Dostáváme se do izolace, do neskutečného světa, k reálné samotě a opuštěnosti, byť třeba uprostřed davu,“ uvedl.

Na oltář byly během bohoslužby položeny růže, jedna za každou oběť. „A jednu přidáme i za toho, který se nechal zlem tak ovládnout a tak zmanipulovat, že se stal nástrojem příšerné smrti,“ řekl Graubner. Chceme tím vyjádřit víru, že láska musí nakonec vždycky zvítězit, doplnil.